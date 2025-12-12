Vuelva a pintar sonrisas esta Navidad con juguetes que llenen de amor el corazón de los niños

Tegucigalpa, Honduras.- Recibir una sonrisa de los pequeños, ver sus ojitos brillantes y llenos de alegría tras recibir un obsequio... ese es el mejor detalle de Navidad para la campaña "Regale un Juguete en Navidad", que por más de dos décadas ha llevado ilusión y esperanza a cientos de niños de escasos recursos del Distrito Central.
Desde hace 22 años, la campaña "Regale un Juguete en Navidad" es posible gracias a personas solidarias, empresas comprometidas e instituciones amigas, que han logrado dibujar miles de sonrisas en los niños más vulnerables. Este 2025, la iniciativa vuelve a encender la ilusión y la ternura en esos pequeños rostros llenos de emoción.
Porque construir sueños también es encender la esperanza y despertar sonrisas cada Navidad. Así lo recuerda Brittany Funes, una niña que el año pasado recibió su obsequio y vivió un momento que jamás olvidará.
“Santa me trajo este regalo, muchas gracias”, dijo Brittany con voz dulce, dejando de buscar ropa entre la basura para extender su mano y recibir su juguete. Su gesto sencillo, pero poderoso, reflejó lo que significa esta campaña.
La sonrisa de Brittany es la que inspira a este rotativo a continuar impulsando proyectos que transforman vidas. Regale un Juguete en Navidad es una esperanza constante para los pequeños más necesitados del Distrito Central y sus alrededores.
Otro ejemplo es el de Suami Godoy, una niña de ocho años que agradeció con ternura el juguete que recibió en diciembre de 2024. “Gracias a usted por regalarme este juguete tan bonito”, expresó mientras un leve viento jugaba con su cabello en aquel día que llenó su corazón de felicidad.
Estos testimonios son más que palabras: son momentos únicos que marcan la vida de los pequeños y dejan una huella imborrable en sus corazones. Cada juguete entregado es una chispa de ilusión que se enciende en la infancia de quienes menos tienen.
Por eso, EL HERALDO convoca nuevamente a empresas, instituciones y ciudadanos solidarios a ser parte de esta nueva edición de la campaña "Regale un Juguete en Navidad", con el fin de volver a pintar de colores los rostros inocentes de la niñez hondureña.
Las familias de Carlos, Anyi y cientos de niños más -hasta donde logramos llegar cada año- agradecerán desde lo más profundo de su corazón el gesto de quienes decidan compartir un poco de su generosidad. Un juguete puede ser pequeño, pero su impacto es inmenso.
Las oficinas de este rotativo, ubicadas en la salida al sur frente a Ferromax, se convierten nuevamente en una sucursal de Santa Claus, donde ya estamos recibiendo donaciones. Para más información, puede comunicarse al 9940-0221, sección Metro de EL HERALDO. ¡Unamos manos y corazones para regalar sonrisas esta Navidad!