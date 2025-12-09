Campaña Regale un Juguete en Navidad devuelve esperanza a los niños capitalinos

Tegucigalpa, Honduras.- Solo basta imaginar a un niño corriendo, con el corazón palpitante y los ojos brillantes, al abrazar un juguete que no pensó recibir. Observar sus manos aferrarse a un carrito, un robot, una muñeca o un juego de construcción es presenciar cómo la felicidad puede caber en un objeto tan simple, pero tan significativo. Esa escena se repite cada año con la insigne campaña Regale un Juguete en Navidad, impulsada por EL HERALDO, que desde hace 22 años llena de alegría a los niños del Distrito Central. Llegar hasta los contenedores de desechos, los semáforos, los puentes y las colonias donde viven niños de escasos recursos y en situación vulnerable es un gesto solidario que devuelve la esperanza a quienes reciben, con entusiasmo, un juguete nuevo. La campaña ha unido por dos décadas a empresas, familias y hondureños solidarios, compartiendo sonrisas y construyendo pequeños mundos de imaginación.

Este 2025 no es la excepción. En esta ocasión, la invitación es a despertar sueños y encender la felicidad de cientos de niños que esperan con ilusión romper el plástico de un juguete nuevo entre sus manos. Durante estos 22 años ha sido inevitable emocionarse al ver los destellos de alegría en los rostros de los pequeños que encuentran un momento de felicidad cada fin de año en la capital. Este acto solidario no solo entrega juguetes: entrega también momentos especiales que se convierten en la chispa que renueva sus ilusiones. La invitación está abierta a empresas públicas, privadas y a todas las personas que deseen donar un pedacito de alegría a los niños hondureños que más lo necesitan. Cada juguete será recibido con amor y entregado con delicadeza en las manos de los pequeños que merecen sentir la magía de estas fechas de fin de año. Las empresas y personas interesadas en sumarse pueden llevar sus donaciones a las oficinas de EL HERALDO, ubicadas en la colonia Loarque, salida al sur, frente a Ferromax. Cada obsequio será clasificado, resguardado y preparado para llegar a su destino final: las manos de un niño que espera con felicidad.u destino final: las manos de un niño que espera con felicidad.

Para hacer sus donaciones también está disponible el número 9940-0221, donde pueden escribir o llamar para ser parte de este amor solidario que despierta alegría en los niños de la capital y alrededores.