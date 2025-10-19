  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Pequeños brillan con entusiasmo en la Vuelta Infantil 2025

Con sonrisas y emoción, los más pequeños del hogar participaron en la Vuelta Ciclística Infantil 2025, una jornada que fomenta el deporte y apoya causas benéficas

  • 19 de octubre de 2025 a las 09:09
Pequeños brillan con entusiasmo en la Vuelta Infantil 2025
1 de 10

Con sonrisas, energía y mucho entusiasmo, los niños de dos a cuatro años participaron en la Vuelta Infantil 2025 de EL HERALDO, realizada en Mall Multiplaza, donde más de 250 pequeños ciclistas compartieron junto a sus familias una jornada llena de diversión, deporte y solidaridad.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Pequeños brillan con entusiasmo en la Vuelta Infantil 2025
2 de 10

Los chiquitos recorrieron dos vueltas en su categoría, recibiendo al final su medalla como reconocimiento por el esfuerzo y la alegría con la que completaron el circuito.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Pequeños brillan con entusiasmo en la Vuelta Infantil 2025
3 de 10

Es así como Alejandro Lagos David destacó con entusiasmo y perseverancia en su participación.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Pequeños brillan con entusiasmo en la Vuelta Infantil 2025
4 de 10

Al igual que el pequeño Lukas Ezequiel Humbert, que recorrió la pista con entusiasmo y energía sobre su bicicleta.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Pequeños brillan con entusiasmo en la Vuelta Infantil 2025
5 de 10

Con una sonrisa de satisfacción y orgullo, Sebastián Sikaffy, recibió su medalla entre aplausos y muestras de alegría.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Pequeños brillan con entusiasmo en la Vuelta Infantil 2025
6 de 10

El evento, además de fomentar la actividad física y la convivencia familiar, tiene un propósito solidario. Los fondos recaudados por las inscripciones y el apoyo de patrocinadores serán destinados a la Asociación Arca de Esperanzas.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Pequeños brillan con entusiasmo en la Vuelta Infantil 2025
7 de 10

Con una gran sonrisa y actitud segura, Luka Osorio Sandoval mostró con orgullo su medalla, posando con estilo ante las cámaras.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Pequeños brillan con entusiasmo en la Vuelta Infantil 2025
8 de 10

Con solo dos años, Jayson André Lagos se robó las miradas del público al participar con ternura y entusiasmo, demostrando una alegría contagiosa.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Pequeños brillan con entusiasmo en la Vuelta Infantil 2025
9 de 10

La pequeña Priscila Sierra destacó por su ternura y simpatía durante su participación, ganándose los aplausos del público.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Pequeños brillan con entusiasmo en la Vuelta Infantil 2025
10 de 10

La jornada estuvo marcada entre aplausos, sonrisas y fotografías que capturaron la emoción de los pequeños ciclistas.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Cargar más fotos