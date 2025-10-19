Pequeños brillan con entusiasmo en la Vuelta Infantil 2025

Con sonrisas, energía y mucho entusiasmo, los niños de dos a cuatro años participaron en la Vuelta Infantil 2025 de EL HERALDO, realizada en Mall Multiplaza, donde más de 250 pequeños ciclistas compartieron junto a sus familias una jornada llena de diversión, deporte y solidaridad.
Los chiquitos recorrieron dos vueltas en su categoría, recibiendo al final su medalla como reconocimiento por el esfuerzo y la alegría con la que completaron el circuito.
Es así como Alejandro Lagos David destacó con entusiasmo y perseverancia en su participación.
Al igual que el pequeño Lukas Ezequiel Humbert, que recorrió la pista con entusiasmo y energía sobre su bicicleta.
Con una sonrisa de satisfacción y orgullo, Sebastián Sikaffy, recibió su medalla entre aplausos y muestras de alegría.
El evento, además de fomentar la actividad física y la convivencia familiar, tiene un propósito solidario. Los fondos recaudados por las inscripciones y el apoyo de patrocinadores serán destinados a la Asociación Arca de Esperanzas.
Con una gran sonrisa y actitud segura, Luka Osorio Sandoval mostró con orgullo su medalla, posando con estilo ante las cámaras.
Con solo dos años, Jayson André Lagos se robó las miradas del público al participar con ternura y entusiasmo, demostrando una alegría contagiosa.
La pequeña Priscila Sierra destacó por su ternura y simpatía durante su participación, ganándose los aplausos del público.
La jornada estuvo marcada entre aplausos, sonrisas y fotografías que capturaron la emoción de los pequeños ciclistas.