Alianza para el Desarrollo en Democracia preocupada por declaraciones de Xiomara Castro sobre nulidad de las elecciones

San José, Costa Rica.-La Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) expresó este martes 9 de diciembre su “profunda preocupación” ante la declaración de la presidenta Xiomara Castro, quien anunció la nulidad de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 por supuestas irregularidades. En el comunicado, la alianza, confirmada por Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá, subraya que la afirmación de la mandataria hondureña coloca en entredicho un proceso que aún se encuentra en escrutinio y que está bajo la responsabilidad exclusiva del Consejo Nacional Electoral (CNE). “La ADD recuerda que Honduras es un Estado democrático de derecho”, señala el texto, destacando que la Constitución hondureña y su marco legal establecen con claridad que el CNE es la única autoridad facultada para administrar el proceso, resolver incidencias y emitir resultados oficiales.

El bloque democrático insistió en que este órgano electoral debe continuar su labor "libre de presiones", pues se encuentra actualmente "en el ejercicio de sus funciones y en el desarrollo del escrutinio correspondiente". La ADD advierte que cualquier interferencia política podría alterar la integridad del proceso y afectar la confianza de la ciudadanía en las instituciones responsables de organizar las elecciones. Además de su preocupación, la alianza hizo un llamado directo a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que la misión de observación electoral presente de manera urgente un informe al Consejo Permanente. Según la ADD, dicho reporte permitirá conocer la situación real del proceso y aportar claridad en medio de la creciente incertidumbre política en Honduras.

Además, la ADD apeló a la prudencia y al respeto de los tiempos establecidos por la normativa electoral. “La Alianza hace un llamado a todas las partes a respetar el orden constitucional, los plazos de ley [...] y los principios fundamentales de la democracia”, indica el documento. El bloque advirtió que deben evitarse acciones o declaraciones que “puedan afectar la estabilidad institucional, generar incertidumbre o alterar el curso legal o la integridad del proceso electoral”. Asimismo, los países integrantes reafirmaron su compromiso con la Carta Democrática Interamericana y señalaron que seguirán defendiendo elecciones “libres, transparentes, pacíficas y verificables mediante auditorías independientes”. Enfatizaron que cualquier revisión o verificación adicional debe realizarse respetando la legalidad hondureña y evitando discursos que puedan profundizar la división social. La ADD reafirmó su “respeto absoluto a la decisión soberana del hermano pueblo de Honduras” y llamó a preservar la paz social en el territorio. Asimismo, el ente pide mesura a los actores políticos y recordando que la estabilidad democrática depende del cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley y del funcionamiento independiente de los organismos electorales.

