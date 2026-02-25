El Hospital Escuela atendió 60 personas con dengue durante los primeros meses de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Durante los dos primeros meses de 2026, Hospital Escuela informó que atendió 64 pacientes diagnosticados con dengue, de los cuales el 95% son menores de edad, afirmaron las autoridades del centro asistencial.

Said Norales, portavoz del centro sanitario, aseguró que durante el presente año, el Hospital Escuela hospitalizó 24 pacientes debido al dengue y 40 atenciones ambulatorias de pacientes que han ingresado por estos síntomas de la enfermedad viral transmitida por mosquitos Aedes aegypti.

Sin embargo, aseguró que la capital registra incidencias de dengue por sectores específicos, por lo cual llamó a la concientización ante la propagación de la enfermedad.

"Las colonias que tienen mayor afluencia de dengue provienen de la colonia Villanueva, Villavieja, el Carrizal, Cerro Grande y colonia La Quezada", aseguró.

Pese a las cifras, Norales aseguró que en comparación al 2025, la cifra de pacientes hospitalizados debido al dengue redujo en un 50%.

"En comparación con el año anterior en esta misma fecha, el Hospital Escuela tenía un total de 55 pacientes, es decir, que el Hospital Escuela reporta una baja de un 60 a 65 pacientes hospitalizados por síntomas de dengue", reveló.

Pese a la disminución de casos, el portavoz aseguró que actualmente, el centro asistencial "cuenta con todos los insumos médicos y medicamentos para atender la patología y otras enfermedades".