Dengue deja 240 hospitalizados en 2025; el 85% son menores de edad

Colonias como Villa Nueva, Villa Vieja, Los Pinos y Arturo Quezada concentran la mayoría de ingresos hospitalarios por dengue en Tegucigalpa

  • 31 de agosto de 2025 a las 15:20
El Hospital Escuela reporta 240 hospitalizados por dengue en 2025; el 85% son niños y adolescentes de 5 a 17 años, principalmente de colonias capitalinas.

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela reportó un total de 240 pacientes hospitalizados por dengue en lo que va de 2025, de los cuales el 85% son niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, según confirmaron las autoridades de ese centro asistencial.

“En el Hospital Escuela siempre tenemos ingresos de pacientes con síntomas de dengue. Hasta la fecha contabilizamos 240 hospitalizados a causa de esta patología, la mayoría menores de edad”, detalló el vocero del centro, Said Norales.

El portavoz hizo un llamado a la población para estar atenta a los síntomas más comunes de la enfermedad, entre ellos fiebre mayor a 38 grados, dolor muscular, ojos irritados, vómito y diarrea.

“A los primeros síntomas de esta enfermedad se debe acudir de inmediato a cualquier centro asistencial o directamente al Hospital Escuela”, recomendó Norales.

Sobrepobladas salas del Hospital Escuela por casos de dengue en niños

Las cifras de este año reflejan una disminución significativa en comparación con 2024, cuando ya se contabilizaban 2,922 hospitalizados a esta misma fecha. Es decir, actualmente se registra un 91% menos de casos.

El vocero recordó que la prevención es fundamental, sobre todo porque el país se aproxima a la temporada de huracanes, una época en la que se intensifica la proliferación de criaderos del zancudo transmisor.

Por ello, se recomienda a la población mantener limpios los solares, eliminar recipientes con agua acumulada y utilizar repelente para proteger principalmente a los niños.

Honduras es el segundo país de Centroamérica con más muertes a causa del dengue

Las autoridades detallaron que la mayoría de pacientes hospitalizados provienen de colonias capitalinas como Villa Nueva, Villa Vieja, Los Pinos, Arturo Quezada y la colonia 3 de Mayo, entre otras zonas vulnerables.

Por otra parte, el también vocero del Hospital Escuela, Miguel Osorio, informó que hasta la fecha se ha reportado una muerte por sospecha de dengue, una persona adulta que no logró superar las complicaciones de la enfermedad.

