Dengue deja 240 hospitalizados en 2025; el 85% son menores de edad

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela reportó un total de 240 pacientes hospitalizados por dengue en lo que va de 2025, de los cuales el 85% son niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, según confirmaron las autoridades de ese centro asistencial.

“En el Hospital Escuela siempre tenemos ingresos de pacientes con síntomas de dengue. Hasta la fecha contabilizamos 240 hospitalizados a causa de esta patología, la mayoría menores de edad”, detalló el vocero del centro, Said Norales.

El portavoz hizo un llamado a la población para estar atenta a los síntomas más comunes de la enfermedad, entre ellos fiebre mayor a 38 grados, dolor muscular, ojos irritados, vómito y diarrea.

“A los primeros síntomas de esta enfermedad se debe acudir de inmediato a cualquier centro asistencial o directamente al Hospital Escuela”, recomendó Norales.