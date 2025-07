Casos de covid-19 suben en Tegucigalpa y SPS con positividad de hasta 7%

Los niños padecen de enfermedades de base, por lo que la infección del virus agravó su estado de salud; los otros dos pacientes adultos se encuentran estables, indicó Gabriel Paredes, director del centro hospitalario.

Paredes explicó que la tasa de contagios ha aumentado significativamente en lo que va del mes de julio; el hospital ha realizado 1,701 pruebas, de las cuales 95 han dado positivo, lo que representa una positividad del 6%.

En ambos hospitales las autoridades indicaron que cuentan con los medicamentos y las pruebas para detectar los casos de la enfermedad; no obstante hicieron el llamado a no bajar la guardia, usar mascarilla en espacios cerrados, lavarse las manos con frecuencia y acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios.

A los que aún no se aplican la vacuna, exhortaron a aplicarsela y así salvar su vida. "La vacuna contra la covid-19, ya sea para quienes no han iniciado el esquema de vacunación o para quienes no lo completan aún esta disponible en los principales centros.