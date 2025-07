Si renuncia de Ana Paola Hall no tiene 86 votos, CNE debe seguir operando: Luis Redondo

Aunque Hall no ha interpuesto su renuncia ante el Congreso Nacional (CN) y que este poder del Estado la apruebe con 86 votos, el Partido Liberal propuso este día a Toscano como su representante.

No obstante, Luis Redondo adelantó que si la dimisión de Hall no obtiene la mayoría calificada, el CNE debe seguir trabajando de manera normal.

"Si llega a renunciar una de estas personas y es aceptada la renuncia en el Congreso Nacional, hay un proceso y tenemos que sentarnos a hacer un acuerdo político porque se requiere de 86 votos", indicó Redondo.

El titular del Poder Legislativo añadió que "esto no depende de un partido político en específico y hay que llegar a los 86 votos, si no se llega a los 86 votos el CNE puede seguir operando; con los acuerdos políticos podemos llegar nosotros a que se dé un reemplazo. Tienen que contar con todos porque se ocupan 86 votos y sin el Partido Libre no se logra ni con las demás bancadas".

Hasta el momento no se han presentando ni las renuncias de Hall ni de Toscano y tampoco hay convocatoria a sesiones en el Congreso.