Roberto Contreras arremete contra Marlon Ochoa: “Está llorando como mujer"

San Pedro Sula, Honduras.- El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, lanzó fuertes críticas contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, en medio de la controversia que rodea el proceso de juicio político promovido en su contra.

Contreras señaló que el funcionario estaría intentando mantenerse vigente en la agenda pública, debido a sus futuras aspiraciones en el mundo de la política.

“Quiere mantenerse en los medios, ejercer alguna presión mediática para decir ‘aquí estoy todavía’”, expresó el edil, al tiempo que recordó que Ochoa ha manifestado aspiraciones presidenciales.