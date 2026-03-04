Roberto Contreras arremete contra Marlon Ochoa: “Está llorando como mujer"

San Pedro Sula, Honduras.- El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, lanzó fuertes críticas contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, en medio de la controversia que rodea el proceso de juicio político promovido en su contra.
Contreras señaló que el funcionario estaría intentando mantenerse vigente en la agenda pública, debido a sus futuras aspiraciones en el mundo de la política.
“Quiere mantenerse en los medios, ejercer alguna presión mediática para decir ‘aquí estoy todavía’”, expresó el edil, al tiempo que recordó que Ochoa ha manifestado aspiraciones presidenciales.
El alcalde también afirmó que el consejero deberá enfrentar el proceso legislativo: “Está llorando como mujer lo que no pudo defender como hombre”, declaró, asegurando que sería mejor que guardara silencio ante los acontecimientos.
Asimismo, lo acusó de haber generado conflictos internos en el órgano electoral y de haber amenazado a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López durante el desarrollo del proceso electoral.
Las declaraciones de Contreras surgen luego de que Ochoa acudiera a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el juicio político que se está promoviendo en su contra.
Ochoa ha sostenido que las acciones en su contra responden a que es el principal testigo de presuntas irregularidades en las elecciones del 30 de noviembre de 2025, lo que ha intensificado el debate político en torno al caso.