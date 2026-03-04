Ronald Panchamé asume jefatura de bancada de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado por Comayagua, Ronald Edgardo Panchamé Urquía, fue designado este día como nuevo jefe de bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) en el Congreso Nacional de Honduras, en medio de una reconfiguración interna dentro del partido de izquierda.

La elección y designación de Panchamé se dio este miércoles 4 de marzo, tras un acuerdo entre los diputados del partido de respaldar la coordinación de la bancada.

Con esta elección, el parlamentario asume la responsabilidad y compromiso de articular la agenda política de Libre, definir posturas frente a proyectos de ley y conducir las negociaciones con las demás fuerzas representadas en el Congreso.