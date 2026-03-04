Ronald Panchamé asume jefatura de bancada de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado por Comayagua, Ronald Edgardo Panchamé Urquía, fue designado este día como nuevo jefe de bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) en el Congreso Nacional de Honduras, en medio de una reconfiguración interna dentro del partido de izquierda.
La elección y designación de Panchamé se dio este miércoles 4 de marzo, tras un acuerdo entre los diputados del partido de respaldar la coordinación de la bancada.
Con esta elección, el parlamentario asume la responsabilidad y compromiso de articular la agenda política de Libre, definir posturas frente a proyectos de ley y conducir las negociaciones con las demás fuerzas representadas en el Congreso.
El nombramiento se dio en medio de un contexto de tensiones internas dentro del oficialismo, luego de diferentes surgidas por votaciones recientes en la conducción de temas clave en la agenda legislativa. No obstante, la mayoría de diputados votó por una renovación en la jefatura de bancada como apuesta para fortalecer la coordinación interna.
Antes de la elección de Ronald Panchamé, la coordinación del partido Libertad y Refundación Libre estuvo a cargo del diputado Rafael Sarmiento, quien fue nombrado para el período 2024-2025. Durante su gestión, Sarmiento estuvo a cargo de la conducción y articulación estratégica dentro del emisor.
Como jefe de bancada, Panchamé enfrenta nuevos retos, mantener la cohesión del partido en el Congreso, garantizar la disciplina en las votaciones y liderar el diálogo político.
La nueva estructura de la bancada también contempla la designación de subjefes que acompañarán la labor de coordinación parlamentaria en los próximos meses.
Dentro de la bancada se han mostrado reacciones positivas en apoyo a su nombramiento.