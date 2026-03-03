Honduras se convirtió en un paraíso para buques de la “flota oscura” en alta mar

Tras cancelar las 12 embarcaciones, Honduras no ha vuelto a ser advertida de buques que presenten problemas, o que hayan sido sancionados, pero se está haciendo la verificación y el seguimiento de 70 embarcaciones de forma semanal, y si es posible de forma diaria, afirmó Casulá.Lo que están buscando es evitar precisamente que un barco con bandera nacional salga en uno de los listados de la "flota oscura", o al momento de recibir una notificación proceder inmediatamente a la cancelación de su registro.