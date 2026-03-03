Honduras se convirtió en un paraíso para buques de la “flota oscura” en alta mar

Tegucigalpa, Honduras.- Decenas de buques que navegan por todo el mundo utilizan la bandera de Honduras para poder transportar mercancías. No pertenecen a empresas de este país, pero prácticamente están nacionalizados aquí. El problema surge cuando aparecen como parte de la cuestionada “flota oscura”, pues las consecuencias las asume el Estado y el nombre de Honduras queda manchado a nivel internacional. Entre los años año 2024 y 2025 Honduras se volvió un paraíso para los barcos que buscan evadir los controles de la Organización Marítima Internacional (OMI) y los convenios internacionales, debido a que 12 embarcaciones aparecieron dentro del listado de la también llamada “flota en la sombra”. ¿Cómo funciona la "flota oscura"? Es considerado un ecosistema global de buques, principalmente petroleros antiguos, que operan fuera de las regulaciones marítimas internacionales y del sistema financiero occidental para transportar crudo y gas de países bajo sanciones, como Rusia, Irán y Venezuela. Expertos en navegación marítima internacional explicaron a EL HERALDO Plus que los dueños de estas embarcaciones generalmente transportan petróleo de puertos sancionados, hacen transbordo de crudo en alta mar y evaden los sistemas de monitoreo satelital. Una de las prácticas más comunes es que apagan sus transpondedores de ubicación para "desaparecer" en zonas de carga o transferencia y manipulan sus señales del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para aparecer en coordenadas falsas, mientras operan en puertos sancionados. Sin embargo existe un precedente importante, cambian constantemente de bandera, utilizando registros de países con controles débiles (no le dan seguimiento riguroso a los registros de las embarcaciones) como Gabón, Comoras, Panamá, Camerún y, últimamente, Honduras. Las sanciones son aplicadas por diferentes agencias u organismos de control de activos, como la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea (UE), entre otros. Fuentes de EL HERALDO Plus, informaron que existen registros en la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) de advertencias del comportamiento extraño de las embarcaciones con bandera hondureña, pero no se les tomó importancia hasta que llegó la lista de sanciones de la Unión Europea.

Incluso, recientemente se han enviado reportes de buques que apagan su Sistema de Identificación Automática ( AIS) y el Sistema de Identificación y Seguimiento de Largo Alcance (LRIT) para que se tomen medidas. María José Casulá, jefa de Registro de Buques de la DGMM, confirmó a EL HERALDO Plus que “sí tuvimos embarcaciones en tiempo pasado que fueron objeto de sanción por la Unión Europea (UE)". Defendió que fue en 2024 y al momento de ser registrados los barcos estaban totalmente limpios.

Consecuencias

Gonzalo Fournier, embajador de la Unión Europea en Honduras, declaró recientemente que el problema es que países como Rusia utilizan la bandera de Honduras en muchos buques para evadir las sanciones marítimas internacionales. En un pronunciamiento oficial, publicado el pasado 26 de febrero de 2026, la DGMM justificó que el registro de buques de Honduras se ha caracterizado por ser abierto desde 1943, permitiendo el abanderamiento de todo tipo de embarcaciones, siempre y cuando se constate el cumplimiento fiel de los requisitos legales y técnicos. Para que una embarcación pueda optar a portar la bandera de Honduras, debe cumplir requisitos ya establecidos en las normativas nacionales e internacionales, como certificación en materia de seguridad marítima y protección del medio marino, así como la cobertura de seguro de responsabilidad contra daños a terceros.

No obstante, según expertos consultados por EL HERALDO Plus, el problema surge ante la falta de seguimiento que le debe dar a los buques la entidad estatal, que le autoriza navegar bajo las normativas de Honduras. El diplomático detalló que ya se han registrado incidentes de buques con bandera hondureña, ya que el primer gran hecho que se registró fue en el Mar Báltico, cuando una embarcación intentó hacer un sabotaje, lanzando las anclas para destruir cables de transmisión digital y de televisión.





Explicó que es una acción premeditada realizada frecuentemente por las embarcaciones de la “flota oscura”, con el fin de dañar la infraestructura e interrumpir las comunicaciones de un país para no ser detectados. Comentó que luego se reportó que al menos tres buques con bandera hondureña fueron utilizados por Rusia para evadir sanciones internacionales y llevar a cabo actos de sabotaje; incluso, hubo otro incidente en La India con un buque con bandera hondureña (no detalló qué pasó).

Peligros

El problema con estas embarcaciones, conocidas también como shadow fleet ("flota en la sombra"), es que pueden provocar un desastre medioambiental porque no tienen seguro, ya que operan en muy malas condiciones y son un verdadero peligro para la navegación, sostuvo Fournier. No solo Honduras presenta este problema, también se han detectado en, Gabón, Panamá en África Central y se les ha dicho que Rusia está utilizando su bandera para evadir las sanciones internacionales o cometer actos de sabotaje. “De todo esto hemos notificado a la Marina Mercante hondureña que ha adoptado medidas en 2025 por seguridad”, afirmó el embajador. La jefa de Registro de Buques de la Marina hondureña explicó que cuando las 12 embarcaciones solicitaron ser registradas en Honduras se verificó que contaran con todos sus certificados en cuanto a la protección y prevención de contaminación en el medio marino, la parte de la propiedad de la embarcación y también se llevó a cabo el análisis de riesgo vinculado a que el buque no estuviera sujeto a ningún tipo de sanción.

En ese momento los barcos se encontraban totalmente limpios, pero, lastimosamente, después entraron en estado de sanciones y se procedió inmediatamente a realizar un análisis de riesgo para verificar las advertencias y se recomendó la cancelación de sus registros. Según el sitio web Shale24, especializado en el sector energético, hasta enero de 2026, las estimaciones más rigurosas mostraban un rango de entre 1,500 y 1,900 buques pertenecientes a la “flota oscura”.

Pero en consenso con analistas especializados se estima 1,200 o 1,400 buques como la cifra más realista para la flota combinada dedicada a bienes sancionados. Al consultarle a Casulá qué arrojó la investigación sobre qué faltas cometieron las embarcaciones sancionadas, dijo que “nosotros no tenemos información más al detalle, pero todas están ligadas al tema de la ´flota oscura´ relacionado con el transporte de petróleo ruso”. Al mismo tiempo, analizó que esto está orientado a un tema bastante geopolítico, que ha estallado por la guerra entre Rusia y Ucrania y que también ha afectado incluso a Irán.

Medidas

Tras cancelar las 12 embarcaciones, Honduras no ha vuelto a ser advertida de buques que presenten problemas, o que hayan sido sancionados, pero se está haciendo la verificación y el seguimiento de 70 embarcaciones de forma semanal, y si es posible de forma diaria, afirmó Casulá. Lo que están buscando es evitar precisamente que un barco con bandera nacional salga en uno de los listados de la "flota oscura", o al momento de recibir una notificación proceder inmediatamente a la cancelación de su registro.

La estrategia de estos barcos para evadir las sanciones es cambiar de bandera frecuentemente, a lo que llaman flag hopping (cambiar bandera), y seguir operando para poder evitar las sanciones internacionales. Por ejemplo, “estas embarcaciones nosotros las cancelamos y un mes después ya estaban registradas en otro país, se fueron para Comoras y luego salieron otra vez sancionadas con Comoras, que emitió la alerta que estaba haciendo la cancelación de estos buques”, explicó la abogada.

Lo cierto es que todos estos barcos tienen un representante legal en Honduras, que es quien lleva la documentación y todo lo requerido a la DGMM. Fuentes consultadas por EL HERALDO Plus dijeron que se debe investigar a estas personas y los procedimientos que se realizaron en ese tiempo. Como una medida preventiva, la DGMM decidió no seguir registrando buques tanques, porque son los que generalmente son utilizados por la “flota oscura”. Actualmente son 70 embarcaciones internacionales con registro de Honduras que navegan, unos pocos son tanqueros, de carga general, yates de placer, barcazas y remolcadores.

"Medidas más estrictas”

El titular de la DGMM capitán, Alejandro Rodríguez, aseguró que se están tomando medidas más estrictas para evitar que barcos con bandera hondureña caigan en la "flota oscura". La orden es hacer un seguimiento constante de las embarcaciones con bandera nacional mediante monitoreos satelitales de los puertos que visitan y las señales de ubicación que esté mandando por medio de los sistemas AIS y el LRIT. “Si notamos algún movimiento sospechoso, hacemos una investigación más profunda y podemos determinar si el barco está haciendo cuestiones ilícitas y procedemos, porque tenemos la potestad de cancelar el registro si sospechamos que ha hecho algo ilegal”, afirmó. Sobre las consecuencias para el Estado de Honduras, aseguró que en este momento no han habido, porque se están tomando las medidas correctivas de inmediato.

El problema sería que Honduras tuviera conocimiento de que hay barcos sancionados y los dejara seguir operando con su registro, “ahí podemos ser candidatos para una sanción, pero si se toman las medidas correctivas no”. Rodríguez explicó que para registrar un banco en Honduras los interesados primero hacen una cotización en línea, después por medio de un apoderado legal en el país presentan mediante escrito toda la documentación que se requiere. Luego hacen la solicitud y se realizan todas las verificaciones pertinentes y al estar todo en orden le otorgan una patente provisional, que dura seis meses con opción a una prórroga de tres meses más.