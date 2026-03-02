FF AA gastaron L13 millones en tres astas para banderas que el viento vuelve harapos

La fuerza es enorme, y una bandera mojada y azotada por viento en cuestión de dos semanas está rota, mientras no se haga de un material especial duro que resista. Se podría usar en septiembre, el Día del Soldado hondureño (3 de octubre), en fechas especiales y hasta los días cuando juega la selección impulsar los valores, añadió.Aunque EL HERALDO Plus le envió varias preguntas al portavoz de las FF AA, al final dijo que había hechos las consultas a sus superiores, quienes le manifestaron que ese trámite debía hacerse a través de la plataforma de Sielho, evadiendo así la cúpula militar responder sobre un monumento al derroche que ellos ordenaron levantar.