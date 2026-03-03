La Heroína: Michelle Muschett

Cooperación. Es la subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, que inició ayer una visita oficial para conocer los avances de los proyectos que el PNUD ejecuta en el país y discutir posibles áreas de cooperación. Sostendrá reuniones con el presidente Asfura y miembros de su gabinete, entre otros.