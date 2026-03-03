  1. Inicio
Conflicto en el Medio Oriente

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 00:00
Conflicto en el Medio Oriente

Vista de la columna de humo tras un ataque aéreo israelí en Bourj Al Barajneh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, este lunes. Según el Ministerio de Salud Pública libanés, al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas en ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut y aldeas del sur del Líbano. El ejército israelí declaró que está llevando a cabo ataques en todo el país contra la infraestructura y el personal de Hezbolá.

 Foto: WAEL HAMZEH / EFE

