Conflicto en el Medio Oriente

Vista de la columna de humo tras un ataque aéreo israelí en Bourj Al Barajneh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, este lunes. Según el Ministerio de Salud Pública libanés, al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas en ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut y aldeas del sur del Líbano. El ejército israelí declaró que está llevando a cabo ataques en todo el país contra la infraestructura y el personal de Hezbolá.
Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.