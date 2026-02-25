Nuevo uso para la Casa Presidencial abandonada: sufrirá otra remodelación

La fuente explicó que el Inversionista Operador Privado (IOP), en este caso el Grupo Ingeniería, Arquitectura y Asociados (GIA) y que se constituyó en Honduras como DOIH, trabajó en las addendas y las solicitudes de las autoridades, pero al no reportarse desembolsos de recursos se frenaron las labores.La otra addenda costosa fue la número cinco, que se aprobó el 24 de septiembre de 2021, es decir, a pocos días de que terminara la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. Este agregado establecía un plazo de 260 días con el fin de que el edificio estuviera terminado el 11 de junio de 2022, ya en la administración de la exmandataria Xiomara Castro.El valor de la nueva inversión era de 3.1 millones dólares, situación que significaba un aumento al contrato inicial, alcanzando los 20.3 millones de dólares, pero sin que se realizaran los desembolsos.