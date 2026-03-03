Antonio Callejas inicia consulta de reformas electorales con organizaciones y partidos

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, presidente de la comisión de reformas electorales, anunció que mañana comenzará el proceso de reuniones con diversos sectores para recibir propuestas de enmiendas de cara a las próximas elecciones en Honduras.
“Tenemos otros sectores agendados para reunirnos, como Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Consejo Nacional Anticorrupción (ASJ), Mujeres Políticas, Grupo Afrodescendiente y muchos más", anunció Callejas.
Además, señaló que "el único partido político que ha solicitado audiencia es Libertad y Refundación (Libre), a través de la diputada Angélica Smith, quiere que su coordinador general y su junta directiva la recibamos para que nos expliquen sus propuestas de reformas electorales”, indicó.
El legislador explicó que en esta fase solo se recopilarán las propuestas, y que la comisión comenzará a discutir, aprobar o descartar las sugerencias una vez recibidas todas.
“No vamos a decir ni sí ni no, porque sería de nunca acabar. Yo me imagino que serán las mismas o un 80% igual a lo que proponen casi todos”, agregó.
Sobre la posibilidad de implementar una segunda vuelta electoral en Honduras, Callejas señaló que aunque es un tema relevante, no es el más prioritario.
“Lo platicamos con la gente de la Unión Europea, pero sí, es un tema que se va a discutir. Tres cosas: primero la fecha en la que se haría la segunda vuelta; qué porcentaje de diferencia sería para que haya segunda vuelta”, precisó.