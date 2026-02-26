Alia Kafati propone reducir el número de diputados del Congreso Nacional

La propuesta implica una modificación al artículo 202 de la Constitución de la República, que establece la base para la elección de los diputados al Congreso Nacional. Actualmente, el Congreso está conformado por 128 diputados propietarios, además de sus respectivos suplentes.

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Alia Kafati presentó una iniciativa de reforma constitucional orientada a reducir el número de diputados del Congreso Nacional de Honduras, como parte, según explicó, de una política de austeridad y reducción del aparato estatal.

Kafati argumentó que la reducción del número de congresistas permitiría disminuir gastos en salarios, viáticos y subsidios.

“La cantidad no significa calidad en la legislación”, expresó.

La parlamentaria indicó que su planteamiento es retornar al esquema de 82 diputados, como estaba establecido en 1981.

“He estado preguntando por qué en 1981 se subió de 82 a 128 diputados y no he recibido una respuesta clara”, manifestó.

Sostuvo que, en el contexto actual, el país enfrenta limitaciones presupuestarias en áreas como salud, educación y seguridad, por lo que considera que los recursos destinados al Legislativo podrían reorientarse hacia esos sectores prioritarios.

La diputada detalló que la iniciativa deberá ser remitida a la comisión legislativa correspondiente, que preside el diputado Toño Rivera, para su análisis y eventual traslado al pleno. Al tratarse de una reforma constitucional, requerirá al menos 80 votos favorables para su aprobación.

Kafati anunció que impulsará un proceso de socialización con las distintas bancadas y que recolectará firmas de respaldo, las cuales, aseguró, hará públicas para que la ciudadanía conozca qué legisladores apoyan o rechazan la propuesta.

Asimismo, explicó que la eventual reducción implicaría un nuevo cálculo de representación por departamento, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral, tomando en cuenta el cociente poblacional.

Como ejemplo, mencionó que Francisco Morazán cuenta actualmente con 23 diputados y Cortés con 20, pese a que este último tiene mayor población. Señaló que una redistribución podría modificar esas cifras.