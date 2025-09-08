Alia Kafati propone bajar 50% sueldo de diputados propietarios y suplentes

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata a diputada por el Partido Liberal en Francisco Morazán, Alia Kafati, presentó este lunes una propuesta que busca reducir en un 50% el salario de los parlamentarios propietarios y suplentes del Congreso Nacional.

“Menos dinero para los diputados, más dinero para tu familia”, expresó Kafati en un mensaje de campaña, en el que aseguró que con esa reducción se podrían financiar becas para jóvenes y abastecer los hospitales con medicamentos.

La aspirante liberal cuestionó los salarios que reciben los parlamentarios hondureños, calificándolos de “exorbitantes” y con “privilegios abusivos”.

“El 60% de los hondureños vive en la pobreza y se acuestan a dormir con hambre, mientras los diputados ganan sueldos exorbitantes. Ser diputado es querer servir, y el servir de verdad no tiene precio”, manifestó.

Kafati indicó que los recursos que se ahorrarían con la reducción de los salarios volverían al pueblo.

“Con ese dinero se entregarán becas a los jóvenes y habrá medicina en los hospitales. Porque el dinero del pueblo volverá a ser del pueblo”, afirmó.

La candidata subrayó que su compromiso es con la ciudadanía y no con los “mismos corruptos de siempre”.