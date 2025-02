“Salí del útero con una banderita liberal”: Alia Kafati en “Hablemos de Política”

Tegucigalpa, Honduras.- La aspirante a diputada por Francisco Morazán en el movimiento “Vamos Honduras”, Alia Kafati, estuvo en Hablemos de Política y dejó frases contundentes sobre su visión del país, su trayectoria y su determinación para llegar al Congreso.

Kafati, madre de tres hijos, aseguró que el próximo gobierno será liberal y dejó claro que su identidad política viene desde la cuna: ”Salí del útero de mi madre con una banderita liberal”. Con una familia ligada a la política, destacó la trayectoria intachable de su abuelo, exministro en el gobierno de Carlos Roberto Flores, y de su tío, quien fue diputado.

Pero más allá de su apellido, afirmó: ”Yo no dejo que el apellido me defina, dejo que el trabajo me defina”. Se describió como una mujer de acción, asegurando que está acostumbrada a ”amarrarse los tenis y meterse a los barrios y colonias a trabajar”.