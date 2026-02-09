Abierta la convocatoria del Concurso de Cuentos Cortos

El lunes 23 de marzo finalizará la recepción de las obras, por lo que le dejamos a continuación las bases del concurso para que atienda todos los requisitos en torno a la participación en el certamen que tiene dos categorías: adultos e infantil .

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Le gusta escribir historias? ¿Está esperando la oportunidad de darlas a conocer? ¿Ya es escritor pero le interesaría compartir más de su producción literaria en un formato que no sea un libro? Pues esta es su oportunidad, el XV Concurso de Cuentos Cortos Inéditos Rafael Heliodoro Valle , organizado por EL HERALDO , ha abierto su convocatoria.

1. La temática es totalmente libre.

2. Pueden participar tanto hondureños como extranjeros residentes en el país, mayores de 16 años.

3. Los participantes deberán enviar un relato breve, escrito en español y en computadora, con una extensión máxima de dos páginas, tipo de letra Arial tamaño 12, interlineado 1.5, márgenes inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.

4. El cuento participante no debe estar en competencia en otros certámenes.

5. No podrá participar personal que labora en diario EL HERALDO.

6. Solo se permite una obra por participante. Si envía dos, se elegirá una al azar.

7. La convocatoria queda abierta a partir de la fecha de publicación de estas bases y cierra el lunes 23 de marzo a las 5:00 de la tarde.

8. Los trabajos se presentarán de la siguiente manera: en un documento de Word incluir el relato original con título, usando como firma un seudónimo, sin otro detalle que permita identificar la autoría. En otro documento de Word con el título de “Plica”, incluirá el título de la obra, nombre del autor y seudónimo, lugar y fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono y correo electrónico. No incluir currículo. Deberá enviar ambos archivos en un solo correo a la dirección: vida@elheraldo.hn.

9. Se otorgará un Premio único y dos menciones honoríficas. Los premios son los siguientes: Premio único, 15 mil lempiras en efectivo, medalla y pergamino de reconocimiento; las dos menciones honoríficas un pergamino de reconocimiento.

10. Los participantes ganadores no pierden los derechos sobre su obra, no obstante, EL HERALDO se reserva el derecho de publicación.

11. La entrega del premio se realizará el viernes 24 de abril en un evento especial organizado por EL HERALDO en el marco del Día del Idioma Español. A los ganadores se les comunicará con antelación el lugar y la hora de la ceremonia.

12. El jurado estará compuesto por tres reconocidos escritores o académicos hondureños. La participación en este premio implica la total aceptación de estas bases.