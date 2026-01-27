"Los testamentos", la secuela de "El cuento de la criada", ya tiene fecha de estreno

Londres, Inglaterra.- La secuela de la serie "El cuento de la criada" ('Handmaid’s Tale'), que llevará el título de "Los Testamentos" ('The Testaments') será estrenada el próximo mes de abril, según informó la revista Variety.

"Los Testamentos" lanzará sus tres primeros episodios el 8 de abril, y estrenará uno nuevo de forma semanal a partir de entonces y, al igual que "El cuento de la criada", la nueva serie está basada en la novela homónima de Margaret Atwood.

La sinopsis oficial de la serie la describe como "una dramática historia de transición a la adultez ambientada en el país imaginario de Gilead".

La secuela sigue las vicisitudes de las adolescentes Agnes (Chase Infiniti), obediente y piadosa, y Daisy (Lucy Halliday), recién llegada y conversa de más allá de las fronteras de Gilead.