Protesta de colectivos de Libre estaría impidiendo el pago de impuestos en la AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- Mañana se cumple un mes, desde que militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), seguidores del exalcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, se tomaron las instalaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en el plantel principal en la colonia 21 de Octubre.
Alrededor de unas 70 personas están apostadas en todo el predio de la AMDC, todas ellas empleadas de la comuna capitalina, que han dejado sus puestos de trabajo en las oficinas que funcionan en la colonia 21 de Octubre.
Esta situación ha provocado que muchos trámites que la ciudadanía tiene que realizar en esas instalaciones, no han podido llevarlos a cabo precisamente por el abandono de los puestos de trabajo de los empleados de la AMDC.
Esa actitud de protesta es para solidarizarse, según ellos, con la causa del exedil capitalino, Jorge Aldana, quien tiene la convicción que cometieron un fraude electoral en su contra, al no contar los votos de 435 actas de cierre, que la daban el triunfo en el Distrito Central.
Trámites de impuestos
Entre los tributos que han dejado de pagarse por parte de los capitalinos, están: el impuesto por bienes inmuebles, permisos de operación de las empresas y negocios, y permisos de construcción, entre otros gravámenes.
El 31 de diciembre, después de que Aldana decidiera retirarse del campamento improvisado que tenía frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), los colectivos de Libre se tomaron las instalaciones de la colonia 21 de Octubre.
Su líder, Jorge Aldana, pernoctó por unos días en una carpa frente al plantel de la 21 de Octubre, en reproche a la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaró ganador de la AMDC a Juan Diego Zelaya Aguilar, pero decidió retirarse y continuar su lucha de otra manera.
Sin embargo, los colectivos de Libre siguen atrincherados en las instalaciones municipales de la colonia 21 de Octubre, obstruyendo una gran cantidad de procesos administrativos que la ciudadanía debe de realizar y también, de acciones que la nueva administración de Juan Diego debe de comenzar a ejecutar.
“No podemos entregar lo que nos robaron. Estamos en una lucha de dignidad, pacífica, esperando que se cuenten los votos. Vamos a agotar instancias y tomar decisiones políticas que anunciaremos en las próximas horas y días. Nos mantenemos firmes, y la lucha va a seguir donde sea que estemos”, expresó en las últimas horas el exalcalde Jorge Aldana.