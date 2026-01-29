Protesta de colectivos de Libre estaría impidiendo el pago de impuestos en la AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- Mañana se cumple un mes, desde que militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), seguidores del exalcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, se tomaron las instalaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en el plantel principal en la colonia 21 de Octubre. Alrededor de unas 70 personas están apostadas en todo el predio de la AMDC, todas ellas empleadas de la comuna capitalina, que han dejado sus puestos de trabajo en las oficinas que funcionan en la colonia 21 de Octubre. Esta situación ha provocado que muchos trámites que la ciudadanía tiene que realizar en esas instalaciones, no han podido llevarlos a cabo precisamente por el abandono de los puestos de trabajo de los empleados de la AMDC.

Esa actitud de protesta es para solidarizarse, según ellos, con la causa del exedil capitalino, Jorge Aldana, quien tiene la convicción que cometieron un fraude electoral en su contra, al no contar los votos de 435 actas de cierre, que la daban el triunfo en el Distrito Central.

Trámites de impuestos

Entre los tributos que han dejado de pagarse por parte de los capitalinos, están: el impuesto por bienes inmuebles, permisos de operación de las empresas y negocios, y permisos de construcción, entre otros gravámenes. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El 31 de diciembre, después de que Aldana decidiera retirarse del campamento improvisado que tenía frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), los colectivos de Libre se tomaron las instalaciones de la colonia 21 de Octubre.