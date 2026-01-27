Aldana entregará la Alcaldía, pero no reconoce resultados sin conteo total de los votos

Tegucigalpa, Honduras.-El exalcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, anunció que entregará las instalaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), aunque reiteró que no reconoce los resultados electorales mientras no se realice un conteo total de los votos, señalando que su lucha ha sido pacífica y en defensa de la democracia. Aldana manifestó que durante casi dos meses han exigido justicia electoral, cuestionando la legitimidad de un proceso sin conteo. “Hemos venido luchando casi 60 días pidiendo que se haga justicia, pidiendo que se cuenten los votos; no podemos reconocer un gobierno que no venga de la providencia de los votos”, expresó. El exedil enfatizó que en ningún sistema democrático se puede declarar un ganador sin revisar las actas. “¿En qué lugar del mundo se ganan elecciones sin contar votos? En ningún lugar del mundo, ni siquiera en una elección de quinto grado en una escuela”, subrayó Aldana durante su pronunciamiento. Asimismo, señaló que el caso se encuentra ahora en manos de la Sala de lo Constitucional, a la que pidió una respuesta inmediata. “Está todo en manos de la Sala Constitucional, que conoce perfectamente la gravedad y el perjuicio que este caso genera a la democracia”, sostuvo.

Aldana cuestionó la demora de la corte Suprema de Justicia y afirmó que el tema pudo resolverse en poco tiempo. "En 24 horas hubieran podido resolver esto, admitirlo o inadmitirlo, pero decirnos algo, no engavetarlo", expresó, al tiempo que denunció supuestas dilaciones intencionales en el noticiero TN5 estelar. Según el exalcalde, existe información de que el expediente podría mantenerse detenido por años. "Tenemos información de que hay una orden de engavetar este expediente y estirarlo uno o dos años, tenerlo guardado en estudio cuando lo que pedimos es que la autoridad electoral cuente los votos", manifestó. En relación con la entrega de las instalaciones municipales, Aldana indicó que la decisión se hará pública en los próximos días u horas. "Estaremos tomando decisiones en las próximas horas para anunciarlo públicamente, garantizando que esta lucha, que Honduras entera ha visto, ha sido pacífica", afirmó. El exfuncionario recalcó que su postura no busca confrontación, sino sentar un precedente democrático. "Nosotros no vamos a claudicar en la lucha por sentar un precedente, porque esto no es solo por una elección, sino por el respeto al voto del pueblo", indicó. Por otra parte, el equipo de comunicación del alcalde Juan Diego Zelaya confirmó que tuvieron conocimiento del anuncio de Aldana, pero señalaron que no ha existido un acercamiento formal. "Ayer 26 de enero se dio esa noticia en la noche, sin embargo, no hemos tenido comunicación directa con ellos", informaron. Desde la actual administración municipal se indicó que se espera una coordinación para garantizar la operatividad institucional. "Esperamos que exista un acercamiento formal para poder trabajar con normalidad durante estos días", agregó el equipo de comunicaciones a EL HERALDO.