A pocas horas de ceder la AMDC, Aldana realiza su último cabildo abierto: “No vamos a entregar”

Las horas están contadas para que Aldana abandone su cargo como alcalde del DC. Este día realizó su último cabildo abierto, en el que advirtió que no se irá del cargo mientras no se cuente voto por voto

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 14:13
En medio de una multitud de personas que apoyan su gestión y respaldan su exigencia de voto por voto, Jorge Aldana llevó a cabo su último cabildo abierto.

El próximo domingo 25 de enero, Jorge Aldana deberá ceder su cargo a Juan Diego Zelaya, quien fue declarado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el nuevo alcalde del Distrito Central.

No obstante, durante el cabildo abierto realizado por el aún alcalde, Aldana advirtió que no abandonará su cargo mientras no se lleve a cabo el conteo de voto por voto, como lo ha solicitado desde hace varias semanas.

Aldana cuestionó el proceso electoral y la declaratoria de los resultados, y recriminó que se haya proclamado un ganador sin antes haber contado los votos.

Tras que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declarara inadmisibles las impugnaciones presentadas por Jorge Aldana, esta vez solicitó ayuda a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que resuelva a favor de la democracia y la voluntad popular.

Así se llevó a cabo el cabildo abierto, con la presencia de varias autoridades, en el plantel de la alcaldía ubicado en la colonia 21 de Octubre.

“Esta elección la ganamos desde los primeros conteos del TREP. Se cayó el sistema y cuando volvió seguíamos ganando, todos lo vimos”, expresó Aldana.

Varias personas decoraron sus carros con globos y resaltaron uno de los proyectos de la gestión de Aldana, como la Veterinaria Municipal.

“Todos vimos que las autoridades electorales decidieron no contar los votos y yo les pregunto: ¿en qué parte del mundo se declara un ganador de una elección sin contar los votos?”, cuestionó.

Aldana aseguró que en manos de la CSJ está no poner en riesgo al pueblo hondureño ni la paz social, así como la legitimidad del próximo gobierno municipal. Además, llamó a los militantes de Libre a mantenerse firmes en la exigencia del conteo de votos hasta que el Poder Judicial resuelva.

