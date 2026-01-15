Jorge Aldana quema su última carta con recurso de amparo en Sala Constitucional

Tegucigalpa, Honduras.- Tras ser rechazado en dos ocasiones por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), donde interpuso igual número de recursos, el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, agotó la última instancia legal disponible en el sistema de justicia nacional. Acompañado por varios empleados que formaron parte de su equipo de trabajo durante los últimos cuatro años en la Alcaldía Municipal, Aldana se presentó, junto con sus apoderados legales, en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer una acción de amparo contra la más reciente resolución del TJE relacionada con la elección de la AMDC. "Hemos venido a hacer el último recurso legal nacional al cual podemos nosotros apelar a la justicia. Ha sido un recorrido de más de 45 días pidiendo encarecidamente al Consejo Nacional Electoral y después al Tribunal de Justicia Electoral, que hicieran lo más sencillo de hacer para garantizar certeza, transparencia y legitimidad en las elecciones, que es contar los votos", declaró el edil.

A criterio de Aldana y en defensa de su causa electoral, de su parte no es posible reconocer el resultado de las elecciones para el Distrito Central, que para él ha derivado en una declaratoria espuria, al no contar más de 100 mil votos que todavía siguen sin ser contados en las bodegas del Centro Logístico Electoral (CLE). "Hemos acudido a todas las instancias legales, hemos tratado de elevar una voz de protesta pacífica en pro de la justicia, de la verdad. Si a esta fecha hubieran tomado la decisión política de contar las 435 actas, hubiera sido el resultado que fuera, no estaríamos pasando esta situación en la ciudad capital", insistió.

El papel del TJE

El escrito presentado por los apoderados legales del todavía alcalde de la capital, pide a la Sala Constitucional la suspensión del acto reclamado, es decir, que anule la declaratoria realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se declaró ganador al nacionalista Juan Diego Zelaya Aguilar, y que se ordene el conteo de las 435 actas que no fueron computadas en el escrutinio especial y que tampoco se sometieron a un recuento jurisdiccional por parte del TJE.

"Hemos venido a interponer este recurso, el último que nos permite la ley a nivel nacional, para garantizar que se haga justicia a un derecho que se nos ha negado en todas las instancias, que no nos han permitido apelar", lamentó. El edil capitalino criticó el actuar de dos de los magistrados del TJE, accionar sobre el que reveló sentir pesar, porque dejaron con las resoluciones que adoptaron estuvieron distantes del derecho y dejaron el nombre de ellos por el suelo, al no tener quorum en el pleno. A su criterio, los dos magistrados del TJE, han cometido delito a la luz del día al firmar sentencias y resoluciones ilegales sin el quorum pleno para poder resolver.

Recurso internacional