Israel atacó el corazón de Teherán; Irán asegura que vengará la muerte de Jameneí

Teherán.- La ciudad de Teherán sufrió este domingo una nueva andanada de ataques por parte de la aviación israelí, mientras Irán asegura que vengará la muerte de su líder supremo, Ali Jameneí, que calificó de "declaración abierta de guerra contra los musulmanes". "Por primera vez desde el inicio de la Operación 'León Rugiente': Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", dijo el organismo castrense israelí en un comunicado divulgado por Telegram. Varias explosiones seguidas de columnas de humo pudieron verse en la capital iraní, tal y como muestran las imágenes de algunas televisiones locales y han comprobado los corresponsales de EFE en la ciudad.

También la agencia FARS, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, informó en Telegram de que se había escuchado "el sonido de varias explosiones masivas de un misil y un ataque aéreo en la intersección de Seyyed Khandan y Qasr en Teherán", una zona donde se ubican sedes de instituciones y ministerios iraníes. Hasta esta última acción israelí, la Media Luna Roja de Teherán informó de un total de 60 ataques de Israel y de Estados Unidos en esa provincia, que han causado la muerte de 57 personas. Mientras, el número de fallecidos en el ataque israelí contra una escuela de primaria femenina en la localidad iraní de Minab ya asciende a 148, en su mayoría niñas, según el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, informó este domingo la agencia oficial IRNA.

Advertencias de Trump

Antes del ataque de Israel a Teherán, el presidente de EE.UU., Donald Trump, había amenazado a través de la red Truth Social con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si el país persa cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a EE. UU. e Israel en venganza por la muerte del ayatolá Ali Jameneí. "Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerza que nunca. Sin embargo, más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen los golpearemos con una fuerza nunca antes vista", dice el mensaje de Trump. Tras la muerte de Jameneí, el ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado este domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán. Arafi, un jurista del Consejo de los Guardianes, asume el cargo junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.

"Declaración de guerra contra los musulmanes"