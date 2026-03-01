  1. Inicio
Encuentran sin vida a mujer que había sido reportada como desaparecida en Orica

Familiares habían reportado como desaparecida desde ayer sábado a Flor Ramírez, quien fue encontrada sin vida atrás de un kinder en la zona de Joya del Quebracho

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 12:11
Escena donde se encontró el cuerpo sin vida de Flor Ramírez.

 Foto: Redes sociales

Francisco Morazán, Honduras.- Una mujer reportada como desaparecida fue encontrada sin vida la mañana de este domingo -1 de marzo- en el municipio de Orica, Francisco Morazán.

El cuerpo de la fémina fue encontrado exactamente en la zona de Joya del Quebracho, cerca de un kinder, por vecinos que transitaban por el lugar.

La víctima fue identificada por las autoridades como Flor Ramírez, de 40 años de edad.

Autoridades policiales y personal de Medicina Forense llegaron hasta el lugar para acordonar la zona y hacer el levantamiento del cuerpo.

Versiones oficiales indican que familiares la habían reportado como desaparecida desde el día de ayer sábado en horas de la tarde y hoy fue encontrada sin vida.

Hasta el momento se desconocen las causas del crimen, así como la identidad de los sicarios que le arrebataron la vida a esta mujer.

