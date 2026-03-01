Hombre mató a su amigo tras pegarle con una tapadera de sanitario en Yoro

Yoro, Honduras.- Lo que inició como una noche entre amigos terminó en un crimen, donde una persona perdió la vida tras ser atacada con una tapadera de sanitario en el municipio de Olanchito, Yoro.

El hecho se registró la madrugada de este domingo- 1 de marzo- en el interior de una vivienda ubicada en la colonia 24 de Mayo, en las cercanías del bulevar Edy Acosta.

La víctima fue identificada como José Alexi Duarte Euraque, de 45 años de edad.