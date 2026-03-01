  1. Inicio
Hombre mató a su amigo tras pegarle con una tapadera de sanitario en Yoro

José Duarte departía con su amigo en altas horas de la noche, cuando discutieron y este lo golpeó con una tapadera de sanitario; ya fue capturado

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 11:05
El sospechoso fue identificado únicamente como Bladimir Soto.

 Foto: Redes sociales

Yoro, Honduras.- Lo que inició como una noche entre amigos terminó en un crimen, donde una persona perdió la vida tras ser atacada con una tapadera de sanitario en el municipio de Olanchito, Yoro.

El hecho se registró la madrugada de este domingo- 1 de marzo- en el interior de una vivienda ubicada en la colonia 24 de Mayo, en las cercanías del bulevar Edy Acosta.

La víctima fue identificada como José Alexi Duarte Euraque, de 45 años de edad.

Acribillan a dos exagentes policiales dentro de una vivienda en La Ceiba

Según información preliminar, ambos estaban dentro de la vivienda, cuando Duarte Euraque y su amigo, identificado como Bladimir Soto, empezaron a beber hasta altas horas de la noche.

En medio de los tragos, los dos amigos iniciaron una discusión, por lo que comenzaron los golpes. Bladimir Soto tomó la tapadera de un sanitario y golpeó fuertemente en la cabeza a Duarte Euraque.

Escena donde quedó el cuerpo sin vida de José Alexi Duarte Euraque.

 (Foto: Redes sociales )

Agentes de la Policía Nacional Preventiva detuvieron al sospechoso, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Elementos de la DPI realizaron las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue móvil de Tocoa para los procedimientos de ley.

