Hombre mató a su amigo tras pegarle con una tapadera de sanitario en Yoro

Yoro, Honduras.- Lo que inició como una noche entre amigos terminó en un crimen, donde una persona perdió la vida tras ser atacada con una tapadera de sanitario en el municipio de Olanchito, Yoro.
El hecho se registró la madrugada de este domingo- 1 de marzo- en el interior de una vivienda ubicada en la colonia 24 de Mayo, en las cercanías del bulevar Edy Acosta.
La víctima fue identificada como José Alexi Duarte Euraque, de 45 años de edad.
Según información preliminar, ambos estaban dentro de la vivienda, cuando Duarte Euraque y su amigo, identificado como Bladimir Soto, empezaron a beber hasta altas horas de la noche.
En medio de los tragos, los dos amigos iniciaron una discusión, por lo que comenzaron los golpes. Bladimir Soto tomó la tapadera de un sanitario y golpeó fuertemente en la cabeza a Duarte Euraque.
Agentes de la Policía Nacional Preventiva detuvieron al sospechoso, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
Elementos de la DPI realizaron las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue móvil de Tocoa para los procedimientos de ley.