¿Qué efectos provocará en el costo de los combustibles el conflicto Israel-Irán?

Tegucigalpa, Honduras.- Al ser un importador más de refinados del petróleo, Honduras tiene que asumir los efectos de eventualidades provocadas en el mercado internacional.

Los conflictos bélicos generan alteraciones en la producción y venta de combustibles a nivel mundial no solo en el Oriente Medio, por lo que al corto y mediano plazo repercuten en los precios de estos productos que son trasladados al consumidor final.

¿Tendrá incidencia los últimos acontecimientos armados entre Israel e Irán que también involucra a los Estados Unidos de América?

En tal sentido, la directora de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), Saraí Silva, manifestó que "en este momento no tenemos una crisis todavía, lo que tenemos es un riesgo de precios por la volatilidad que se puede generar, no así un problema de abastecimiento".

"Por el estrecho de Ormuz (un estrecho entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico; en la costa norte se localiza Irán) pasa el 20% de producto (del petróleo), eso genera mucha información y el mercado se pone nervioso; el resultado es aumento de precios, especialmente en el barril del crudo", indicó.