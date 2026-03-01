Tosferina en Honduras deja cuatro recién nacidos muertos y registra 55 casos en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de tosferina en Honduras siguen incrementando. Durante los primeros dos meses de 2026, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) confirmaron 55 casos de esta enfermedad. El número de contagios aumentó en cerca del 50 % respecto a 2025, cuando se contabilizaron más de​​​ 108 personas enfermas y seis fallecidos en ese entonces. Este año, las autoridades de la Sesal confirmaron la muerte de cuatro recién nacidos víctimas de esta enfermedad bacteriana altamente contagiosa que afecta el tracto respiratorio.

“En este momento, la Secretaría de Salud registra 55 casos de tosferina y, en lo que va de 2026, lamentablemente se registran, a nivel nacional, cuatro niños fallecidos, de los cuales tres eran menores de un mes de nacidos y el cuarto tenía tres meses de edad”, detalló Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Sesal. La tosferina se transmite principalmente al inhalar gotitas provenientes de la nariz o la garganta de personas infectadas; sin embargo, una de las maneras más efectivas de prevenir la enfermedad es la vacunación de los recién nacidos y sus madres. De acuerdo con datos de la Sesal, de los cuatro recién nacidos fallecidos, en tres casos las madres no se aplicaron durante el embarazo la vacuna TDAP, que previene la tosferina. En el otro caso, el recién nacido ya había recibido la vacuna y actualmente se encuentra en investigación, señaló Mejía. La mayoría de los casos de tosferina se reportan en la zona norte del país, específicamente en los departamentos de Cortés, Colón, Yoro, Lempira y Santa Bárbara.