Baja cobertura de vacunación aumenta el riesgo de ingreso del sarampión al país

Tegucigalpa, Honduras.- Los bajos niveles de cobertura que Honduras registra en la aplicación de la vacuna triple viral contra el sarampión, rubéola y paperas (SRP) en su población, aumentan la posibilidad de la llegada de la enfermedad del sarampión al territorio. En medio de una alerta sanitaria en la región de América por esta enfermedad, es cuestión de días que se registre el primer caso importado al país. Una de las principales vulnerabilidades de los hondureños es la falta de vacunación para prevenir esta enfermedad, por lo que las autoridades les hacen un llamado a vacunarse.

De acuerdo a datos oficiales presentados este miércoles por las autoridades sanitarias, Honduras registra una cobertura de vacunación de 79% en la aplicación de la primera dosis de la SRP. Eso significa que, por cada 100 menores de cinco años, que es la meta a vacunar a nivel nacional, apenas 79 recibieron la dosis para protegerse contra esta contagiosa enfermedad. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE En el caso de la segunda dosis, el país registra el 77% de la cobertura, lo que significa que el 2% de los que se aplicaron la primera dosis no continuaron el esquema. Eso ha provocado que los casos sospechosos de esta enfermedad incrementen en un 300%, según indicaron las autoridades. En lo que va del 2026, Honduras registró 44 casos sospechosos de esta enfermedad que se contrae por gotas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas, frente a los siete casos sospechosos que se contabilizaron en 2025.