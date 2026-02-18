Baja cobertura de vacunación aumenta el riesgo de ingreso del sarampión al país

Tegucigalpa, Honduras.- Los bajos niveles de cobertura que Honduras registra en la aplicación de la vacuna triple viral contra el sarampión, rubéola y paperas (SRP) en su población, aumentan la posibilidad de la llegada de la enfermedad del sarampión al territorio.
En medio de una alerta sanitaria en la región de América por esta enfermedad, es cuestión de días que se registre el primer caso importado al país.
Una de las principales vulnerabilidades de los hondureños es la falta de vacunación para prevenir esta enfermedad, por lo que las autoridades les hacen un llamado a vacunarse.
De acuerdo a datos oficiales presentados este miércoles por las autoridades sanitarias, Honduras registra una cobertura de vacunación de 79% en la aplicación de la primera dosis de la SRP.
Eso significa que, por cada 100 menores de cinco años, que es la meta a vacunar a nivel nacional, apenas 79 recibieron la dosis para protegerse contra esta contagiosa enfermedad.
En el caso de la segunda dosis, el país registra el 77% de la cobertura, lo que significa que el 2% de los que se aplicaron la primera dosis no continuaron el esquema.
Eso ha provocado que los casos sospechosos de esta enfermedad incrementen en un 300%, según indicaron las autoridades.
En lo que va del 2026, Honduras registró 44 casos sospechosos de esta enfermedad que se contrae por gotas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas, frente a los siete casos sospechosos que se contabilizaron en 2025.
Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) informaron este miércoles que las personas dieron resultados negativos.
No obstante, eso no indica quedarse de brazos cruzados; las autoridades dieron a conocer una serie de acciones para proteger a la población.
Entre ellas, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, especialmente en zonas fronterizas y puntos de entrada del territorio.
También indicaron que fortalecerán la Campaña Nacional de Vacunación que comienza en mayo, con el objetivo de aumentar la aplicación de la vacuna.
Ante la sospecha de un caso, la Secretaría de Salud activará un protocolo que incluye notificación inmediata, visita domiciliaria en menos de 48 horas, toma de muestra, aislamiento del paciente y búsqueda de contactos en un radio de 500 metros para verificar esquemas de vacunación y cortar posibles cadenas de transmisión.