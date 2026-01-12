  1. Inicio
Honduras mantiene alerta sanitaria ante riesgo de brote de sarampión

La Secretaría de Salud confirmó que la alerta nacional por sarampión sigue vigente. Aunque no hay casos confirmados en Honduras, el riesgo aumenta por brotes en la región. Autoridades piden vacunación y atención a síntomas. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa.

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 14:39
El Heraldo Videos