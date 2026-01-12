Captura Nicolás Maduro
Honduras mantiene alerta sanitaria ante riesgo de brote de sarampión
La Secretaría de Salud confirmó que la alerta nacional por sarampión sigue vigente. Aunque no hay casos confirmados en Honduras, el riesgo aumenta por brotes en la región. Autoridades piden vacunación y atención a síntomas. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa.
Jefry Sánchez
seguir +
Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 14:39
