Vacunación infantil en Honduras se desploma del 90% al 35% en 2025

<b>Tegucigalpa, Honduras.—</b> En 2017, Honduras era considerada un modelo regional en vacunación infantil. Las coberturas superaban el 90% en esquemas esenciales como la poliomielitis, el neumococo y la pentavalente.Pese a sus limitaciones estructurales, el país mantenía un sistema de inmunización robusto, funcional y sostenido por una red comunitaria activa.Pero esa imagen se ha desplomado con una velocidad alarmante. Solo en los primeros cinco meses de 2025, Honduras registra una de las peores cifras de vacunación infantil en al menos ocho años. Así lo confirman datos oficiales de la Secretaría de Salud, entregados a EL HERALDO Plus en la solicitud de información SOL-SDS-5206-2025.Las estadísticas reflejan un retroceso crítico. La cobertura de la primera dosis de la vacuna antipoliomielítica inyectable (VPI) registraba 31% hasta mediados del año, mientras que la tercera dosis de la vacuna pentavalente apenas alcanzó el 34%.Las cifras no mejoran con las vacunas contra el rotavirus o el neumococo. En promedio, ninguna de las seis vacunas fundamentales supera el 34% de cobertura nacional en los primeros cinco meses.