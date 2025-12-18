India figura como el nuevo mercado de exportación de aceite de palma

Tegucigalpa, Honduras.- De los tres principales destinos de exportaciones de aceite de palma se suma uno más.

Se trata de India, un nuevo mercado para el envío de este producto que en este año ha generado ganancias de 50.1 millones de dólares, precisa el Banco Central de Honduras (BCH).

Destaca que "en 2025 se observa el acceso a nuevos mercados de exportación entre los que sobresale India (50.1 millones de dólares), lo que amplía la diversificación geográfica del sector palmicultor, permitiendo posicionarse como uno de los principales cultivos agrícolas en el país y la región".

El 41.6% de las ventas de aceite de palma se dirigieron a Países Bajos lo que se conoce como Holanda, mientras que el 16.9% a México y El Salvador compró 15% de enero a octubre pasado.

"La dinámica del mercado mostró que, a pesar de la reciente incorporación de India como destino, Países Bajos se mantuvo como el principal comprador, seguido por México y El Salvador, que se consolidaron como el segundo y tercer destino más importante para estas ventas, respectivamente", subraya el reporte.

Por otro lado, la comercialización de este bien registró al décimo mes un crecimiento interanual de 59 millones de dólares respecto al mismo período de 2024 equivalente al 17.2%.

El BCH indica que "la recuperación observada en las exportaciones responde al aumento de 18.6% en el precio promedio internacional en comparación con el año previo, impulsado por una demanda global de aceites que se mantiene firme debido a una combinación de factores, entre los que se incluyen obligaciones relacionadas con los biocombustibles y la escasez de suministros para la exportación en la región del Mar Negro".