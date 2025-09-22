  1. Inicio
¿Qué países de Europa concentran exportaciones de bienes de Honduras?

Los envíos de productos catrachos a estas naciones concentraron el 94.5% de enero a julio pasado cuando las exportaciones alcanzaron $1,439.8 millones

  • 22 de septiembre de 2025 a las 17:25
Alemania y Bélgica se han destacado como los principales destinos de compra de café hondureño en el continente europeo que sale desde los puertos del país.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- De Europa son 10 los países que concentran la mayoría de las exportaciones provenientes del territorio hondureño.

EL HERALDO revisó en una publicación del Banco Central de Honduras (BCH) que estas naciones del conocido como viejo continente aglutinan el 94.5% de los productos catrachos enviados.

Se trata de Alemania, Bélgica, Países Bajos (Holanda), Francia al igual que Suiza.

Además, figuran en el listado Reino Unido, Suecia, Italia, Finlandia y España.

De enero a julio las exportaciones hondureñas hacia Europa alcanzaron 1,439.8 millones de dólares, reflejando un crecimiento interanual de 600.1 millones de dólares.

"Este desempeño estuvo explicado en un 88.2% por el alza en las exportaciones de café que su valor ascendió a 1,082.8 millones de dólares, representando el 75.2% del total de bienes exportados hacia la región europea ($1,439.8 millones)", se subraya en el reporte.

Añade que "el restante 11.2% del incremento estuvo vinculado a mayores envíos de oro, aceite de palma y camarones, entre otros".

Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
