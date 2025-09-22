¿Qué países de Europa concentran exportaciones de bienes de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- De Europa son 10 los países que concentran la mayoría de las exportaciones provenientes del territorio hondureño.

EL HERALDO revisó en una publicación del Banco Central de Honduras (BCH) que estas naciones del conocido como viejo continente aglutinan el 94.5% de los productos catrachos enviados.

Se trata de Alemania, Bélgica, Países Bajos (Holanda), Francia al igual que Suiza.

Además, figuran en el listado Reino Unido, Suecia, Italia, Finlandia y España.

De enero a julio las exportaciones hondureñas hacia Europa alcanzaron 1,439.8 millones de dólares, reflejando un crecimiento interanual de 600.1 millones de dólares.

"Este desempeño estuvo explicado en un 88.2% por el alza en las exportaciones de café que su valor ascendió a 1,082.8 millones de dólares, representando el 75.2% del total de bienes exportados hacia la región europea ($1,439.8 millones)", se subraya en el reporte.

Añade que "el restante 11.2% del incremento estuvo vinculado a mayores envíos de oro, aceite de palma y camarones, entre otros".