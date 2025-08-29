Honduras firma contratos para exportar 3,000 toneladas de camarón a China

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras firmó este viernes -29 de agosto- dos nuevos contratos de intención de compra con empresas chinas para la exportación de 3,000 toneladas métricas de camarón, fortaleciendo así la relación comercial con el país asiático.
El embajador de Honduras en Beijing, Salvador Moncada, participó como testigo de honor en la firma del acuerdo, que se suma a los compromisos pactados en agosto pasado y que en conjunto suman 7,200 toneladas de camarón hondureño con destino a China, libres de aranceles bajo el Acuerdo de Cosecha Temprana.
“La firma de estos contratos representa una oportunidad de negocios que supera los 50 millones de dólares en los próximos dos años”, destacó Moncada, al señalar que China se consolida como un mercado clave para los productos de mar hondureños.
Durante la ceremonia estuvieron presentes altos funcionarios del gobierno chino, entre ellos Xiao Lu, subdirectora general del Departamento de Comercio Exterior, y Cai Pengyuan, subdirectora de la Dirección de Importaciones. De forma remota participó el embajador chino en Honduras, Yu Bo, así como autoridades hondureñas de Cancillería, Desarrollo Económico y SENASA.
El acuerdo se concretó con la colaboración de las empresas chinas CHINALIGHT y CTEXIC junto a la hondureña NOVA, en un paso que reafirma el interés del sector privado chino en ampliar la compra de mariscos a Honduras.
Actualmente, las exportaciones hondureñas hacia China alcanzan los 32.1 millones de dólares hasta junio, convirtiendo al país asiático en el segundo destino de exportación en la región. De mantenerse el ritmo, China podría cerrar el año como el principal mercado asiático para Honduras.
Además del camarón, Honduras ya trabaja para colocar en ese mercado otros productos como café, hoja de tabaco, melón, langosta, azúcar, pepino de mar y medusa, con protocolos sanitarios en proceso de aprobación.