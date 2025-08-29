Honduras firma contratos para exportar 3,000 toneladas de camarón a China

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras firmó este viernes -29 de agosto- dos nuevos contratos de intención de compra con empresas chinas para la exportación de 3,000 toneladas métricas de camarón, fortaleciendo así la relación comercial con el país asiático.

El embajador de Honduras en Beijing, Salvador Moncada, participó como testigo de honor en la firma del acuerdo, que se suma a los compromisos pactados en agosto pasado y que en conjunto suman 7,200 toneladas de camarón hondureño con destino a China, libres de aranceles bajo el Acuerdo de Cosecha Temprana.

“La firma de estos contratos representa una oportunidad de negocios que supera los 50 millones de dólares en los próximos dos años”, destacó Moncada, al señalar que China se consolida como un mercado clave para los productos de mar hondureños.