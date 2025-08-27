Alemania busca fortalecer el comercio bilateral con Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 30 empresas hondureñas y alemanas participaron este martes en la primera Expo Alemania 2025, un evento que busca impulsar el comercio bilateral y fomentar nuevas oportunidades de inversión. La actividad se realizó en un hotel capitalino, donde 32 compañías presentaron sus productos y servicios a inversionistas y público interesado en establecer conexiones comerciales. “El comercio es una parte importante de las relaciones bilaterales”, destacó la embajadora de Alemania en Honduras, Daniela Vogl. Entre los negocios participantes destacaron los relacionados con café y cacao, mientras que otras instituciones promocionaron becas para estudiar y trabajar en Alemania o programas de vinculación académica con universidades de ese país.

Según la embajadora, la relación comercial entre Honduras y Alemania es "muy buena", recordando que el país europeo es el segundo destino de exportación de productos hondureños. El evento contó con espacios de promoción institucional, entre ellos la Secretaría de Turismo, la Embajada de Alemania y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC). La jornada se desarrolló de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. con la presencia de Daniela Vogl, embajadora alemana en Honduras; Ángel Meza y Rafael Delgado, presidente de la junta directiva y director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Hondureño-Alemana (AHK Honduras), respectivamente; además de la ministra de Turismo, Yadira Gómez, entre otras autoridades.

Negocios presentes

Los stands que se encontraban en la Expo Alemania contaban una variedad de productos y servicios, tanto hondureños como alemanes. Los kioskos alemanes ofrecían productos tecnológicos, comestibles y servicios de becas de estudio en ese país europeo, mientras que Honduras promocionaba productos a base de cacao y café; de igual forma servicios de alquiler de equipos para eventos. La coordinadora del programa de becas en la organización Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD en español Servicio Alemán de Intercambio Académico), Irena Rusak Rojas, informó que es una organización que une a las universidades alemanas y actualmente tiene convenios con Centroamérica. Ofrecen becas completas de posgrados como maestrías, doctorados y programas de cooperación institucional a personas mayores de edad, egresados universitarios y que su último título obtenido haya sido en un lapso menor a seis años. A​​​​firmó que ya tienen 100 años ofreciendo esta ayudaa nivel global y en Centroamérica 40 años, actualmente han enviado 4,000 personas para estudiar en el extranjero.

El Distrito Carneval es una empresa hondureña que distribuye cortes de carne de alta calidad, nació hace 10 años en la capital, pero que obtiene su materia prima en Comayagua. Participaron en la expo para promocionarse y convertirse en un producto de exportación, y que sus cortes sean comprados para eventos de gran magnitud. Dacayros, propiedad de la hondureña es Dunia Paz, ofrece productos de cacao y café que salen de su propia finca. “Es una ventana que nos permite visibilizarnos ante toda la población hondureña y expectantes ante el mundo”.