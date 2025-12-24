Marco Antonio Rodríguez Chiquimarco: Prisión preventiva para el exárbitro mexicano

El exárbitro mexicano, Marco Antonio Rodríguez, está envuelto en caso judicial y por lo que deberá enfrentar la justicia y comprobar que es inocente de lo que lo acusan
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó prisión preventiva justificada contra Marco Antonio Chiquimarco, ex árbitro profesional, quien enfrenta una investigación por el presunto delito de violencia familiar.
La medida cautelar fue determinada por la jueza Carolina Bernal, encargada del caso, tras evaluar que Marco Antonio representa un posible riesgo para su expareja durante el proceso legal que se sigue desde 2023.
Marco Antonio, conocido en el ámbito futbolístico como Chiquimarco, deberá acudir al Reclusorio Norte a más tardar el próximo viernes 26 de diciembre para cumplir con la orden judicial.
El ex silbante de torneos nacionales e internacionales enfrenta acusaciones públicas por parte de su ex pareja, Alva Neri Hernández, quien lo señala de agresiones y amenazas recurrentes, incluso después de la finalización de su relación.
De acuerdo con la denuncia de Hernández, los presuntos actos violentos y amenazas no cesaron tras la ruptura, lo que motivó la intervención de las autoridades judiciales.
La decisión de imponer prisión preventiva surge tras la ausencia injustificada de 'Chiquidrácula' en una audiencia programada para el pasado 18 de noviembre, hecho que generó la solicitud de nuevas medidas por parte del Ministerio Público y los abogados de la víctima.
Ante la incomparecencia del ex árbitro, el juez determinó que la medida de prisión preventiva es necesaria para garantizar la seguridad de la víctima y asegurar la correcta tramitación del proceso judicial.
El abogado de la víctima confirmó que Marco Antonio Rodríguez deberá presentarse ante las autoridades de manera voluntaria, tal como lo indicó el juez, en un plazo máximo de tres días.
En caso de no cumplir con la orden, se emitirá una orden de aprehensión inmediata en contra del ex silbante, lo que complicaría aún más su situación legal.
Este caso marca un punto relevante en la justicia mexicana, al aplicar medidas contundentes contra un ex funcionario deportivo por presunta violencia familiar, subrayando la importancia de garantizar la protección de las víctimas.
Durante años, Chiquimarco pudo enfrentar su proceso judicial sin estar en prisión, pese a las acusaciones de su expareja sobre amenazas directas contra ella.
La Fiscalía y los representantes legales de Hernández subrayaron que la conducta del ex árbitro evidenció un patrón de intimidación hacia su ex pareja, lo que justificó la imposición de la medida cautelar más severa.
Marco Antonio Rodríguez es ampliamente reconocido en el fútbol mexicano por su trayectoria como árbitro en torneos nacionales e internacionales, lo que hace que su caso genere gran atención mediática.
La jueza Carolina Bernal enfatizó que la prisión preventiva busca proteger a la víctima y asegurar la comparecencia del imputado durante las audiencias, evitando posibles riesgos adicionales.