Café hondureño supera $2,100 millones en 11 meses de exportación

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras cerró el décimo primer mes de la cosecha 2024-2025 con 2,108.8 millones de dólares en concepto de exportaciones. En los 12 meses de la temporada anterior, el café dejó al país 1,219.5 millones de dólares por la exportación de 4.7 millones de sacos, según el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé). De acuerdo con cifras preliminares de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh), del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2025 se comercializaron 4.6 millones de sacos de 60 kilogramos (5.8 millones de quintales de 46 kilos). Agrega que en el presente mes -agosto- se exportaron 260,000 sacos por un valor de 106.1 millones de dólares. La Adecafeh indica que las ventas de café verde suman 4.81 millones de sacos, equivalente a 6.27 millones de quintales, de los que se han exportado casi 4.6 sacos.

Para septiembre, el último mes de la actual cosecha, se estima que el volumen exportado ronde 200,000 sacos por un valor cercano a los 100 millones de dólares. De cumplirse esas expectativas, el café dejará a la economía de Honduras aproximadamente 2,200 millones de dólares en divisas, convirtiéndose en la cantidad más alta en la historia de esa actividad económica. La principal explicación del fuerte incremento en la generación de divisas son los altos precios del grano aromático en el mercado internacional, al superar 400 dólares por quintal. El cierre de este día en la bolsa mercantil de Nueva York fue de 384 dólares el quintal. Según el boletín de mercado del Adecafeh, entre las cosechas 2016-2017 y 2023-2024 se reportan cifras mixtas. En la temporada 2016-2017 se registró el volumen más alto de exportación con 7.3 millones de sacos por un valor de 1,327.7 millones de dólares. No obstante, la mayor generación de divisas corresponde a la cosecha 2021-2022, con 1,450.5 millones de dólares por la exportación de 4.7 millones de sacos. En ese periodo analizado, el menor ingreso de divisas fue en la temporada 2018-2019, con 950.1 millones de dólares por 6.8 millones de sacos.