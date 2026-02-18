Salud mantiene alerta sanitaria tras confirmarse más de 40 casos sospechosos de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Salud afirmó que están reforzando las acciones de vigilancia, prevención y vacunación para proteger la salud de la población ante la alerta en la región de las Américas por el sarampión.
"Se mantiene el trabajo coordinado con organismos internacionales y el sistema sanitario nacional para reducir riesgos y reforzar la respuesta ante posibles brotes, priorizando la información oportuna y la promoción de medidas preventivas", afirmó el jefe de vigilancia epidemiológica, Homer Mejía.
Además, Mejía afirmó que ya están trabajando para que, a través de un PCM (decreto ejecutivo de emergencia), la vacunación contra el sarampión sea obligatoria para toda la población.
"Nosotros como país estamos tomando acciones para poder tener prevención y evitar tener contagios masivos", mencionó.
También detalló que Guatemala tiene 346 casos, El Salvador tiene un caso, Costa Rica dos casos, "entonces lo que hace que Honduras haga las acciones de manera anticipada y podamos fortalecer esa capacidad diagnóstica clínica y de laboratorio".
"Recordemos que estamos a tres meses de asistir a un mundial de fútbol, donde vamos a tener este mundial en tres países y que estos países tienen una circulación activa de casos de sarampión. Estamos trabajando con nuestras actividades para, después de generar todos estos lineamientos, pasar a un PCM para que toda persona que vaya a viajar a ver el mundial ya se le haya aplicado la vacuna contra el sarampión y que sea dos semanas antes de viajar", sostuvo.