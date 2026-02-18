  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España

El equipo aurinegro ha quedado golpeado tras haber recibido esta paliza que lo deja al borde de la eliminación en el torneo internacional

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 08:16
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
1 de 21

Real España fue goleado 1-6 por Los Ángeles FC en el juego de ida de la primera fase de la Concacaf Champions Cup. Así reaccionó la prensa ante esta humillación.

Fotos: Captura redes. ​​
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
2 de 21

Diario DIEZ: "Gracias a Dios terminó el partido".

 S
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
3 de 21

El periodista Oscar Funes expuso: "Es humillante lo que está pasando en el Morazán. Es una diferencia abismal entre un equipo y otro. LAFC juega a otra cosa. Real España solo mira pasar la pelota e individualmente son superados con una facilidad asombrosa".
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
4 de 21

El comunicador catracho Rely Maradiaga: "Una humillación así pone en duda a cualquier entrenador. No es la derrota en sí, es la forma en la que el equipo está perdiendo que pondrá en duda el proyecto Jeaustin Campos en el Real España. Recordemos, LAFC está en pretemporada".
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
5 de 21

TDTV: "No todo está perdido Real España, todavía falta perder la vuelta".
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
6 de 21

Julio Cruz de EL HERALDO: "Real España se adueñó del récord con la peor goleada de un equipo hondureño como local en Liga de Campeones de Concacaf".
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
7 de 21

Y deja: "Los clubes hondureños y centroamericanos ni en sueños pueden aspirar a pelear este torneo, pero al menos en casa debes darle batalla a los clubes de la MLS o México. De qué te sirve burlarte de otros si vas a hacer estos papelones y en tu cancha. Impresentable lo de Real España hoy".
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
8 de 21

"¡Hay niveles! LAFC se paseó por SPS a costa de un nervioso e incapaz Real España... Ni los clubes del Caribe se atrevieron a tanto. Diferencias futbolísticas notables, pero no podés plantear tan mal un partido (DT) y entrar tan desconcentrado (jugadores)".
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
9 de 21

German Alvarado, periodista de LA PRENSA: "Real España es líder e invicto en Honduras. LAFC hasta hoy jugó un partido oficial en lo que va del 2026. Preocupante y quedan reflejadas las diferencias entre una Liga y otra tras el papelón del club aurinegro".
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
10 de 21

Gustavo Roca, periodista de Diario DIEZ: "Real España fue HUMILLADO en su patio por un equipo angelino superior en todas las líneas. Al equipo de Jeaustin Campos le faltó ímpetu y sobre todo fútbol. No hay nivel para competir a estas lides..."
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
11 de 21

Los datos del famoso estadista "MisterChip": "Es el 0-4 más tempranero en la Copa de Campeones desde el 17.09.2014, cuando el América marcó cuatro goles en los primeros 14 minutos contra Bayamón. Aquel partido acabó 10-1"
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
12 de 21

ESPN: "¡GOLEADA SIN PIEDAD! El LAFC le pasó por encima al Real España en San Pedro Sula, los de la MLS se impusieron 6-1 con triplete de Bouanga, también marcó Son en el juego ida".
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
13 de 21

La 'burla' desde las cuentas de seguidores de la MLS cuestionaron al cuadro sampedrano: “¿El Real España un equipo de fútbol profesional?”
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
14 de 21

Kevin Jiménez, periodista de Costa Rica: "REAL ESPAÑA 1-6 LAFC ¡VAPULEADOS!"
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
15 de 21

"Terminó la masacre futbolística en el Morazán de Sps, Real España 1-6 LAFC no existen argumentos, ni justificación para lavar la imagen de la realeza".
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
16 de 21

Leonardo Aguilar, periodista de Panamá: "Nunca se le perdonará a Plaza Amador haber perdido con este equipo en la Copa Centroamericana. Papelón de los hondureños. Mal por Daniel Aparicio".
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
17 de 21

"Alajuelense ya tiene rival en Concacaf : Será LAFC. Serie liquidada ante el Real España".
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
18 de 21

"No sacaron la cara por Honduras, pero sí nos dieron otra bofetada de nuestra realidad".
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
19 de 21

En Costa Rica no permite que Jeaustin Campos se candidato a dirigir La Sele cuando recibe esta clase de humillaciones.
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
20 de 21

Catalogaron como desastre todo lo que pasó con Real España.
Mr Chip y famoso hondureño explotan: La reacción de la prensa tras goleada de LAFC a Real España
21 de 21

Jeaustin Campos dijo que no iba renunciar por la goleada.
Cargar más fotos