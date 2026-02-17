  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Caras tristes y desconsuelo en los jugadores de Real España en la goleada ante LAFC

En un primer tiempo para el olvido, Real España selló su destino en la Concacaf Champions Cup al irse 0-5 abajo al descanso. La tristeza entre los jugadores aurinegros fue evidente

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 22:31
Caras tristes y desconsuelo en los jugadores de Real España en la goleada ante LAFC
1 de 12

El Real España vivió una auténtica noche de pesadilla ante Los Ángeles FC y la tristeza y decepción entre los jugadores de la Máquina fue evidente.

 Fotos: Héctor Edú | Mauricio Ayala | El Heraldo
Caras tristes y desconsuelo en los jugadores de Real España en la goleada ante LAFC
2 de 12

En medio de un panorama completamente desolador, los jugadores del Real España no ocultaron su vergüenza por la pésima actuación ofrecida ante su público.

 Foto: Héctor Edú | El Heraldo
Caras tristes y desconsuelo en los jugadores de Real España en la goleada ante LAFC
3 de 12

Uno de los más tocados por la paliza fue Juan Manuel Capeluto, quien se marchó sustituido en el primer tiempo tras una desastrosa actuación en defensa.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
Caras tristes y desconsuelo en los jugadores de Real España en la goleada ante LAFC
4 de 12

El uruguayo cometió una clara e imprudente falta penal a los 51 segundos que terminó marcando el camino de la Máquina en una noche triste.

 Foto: Héctor Edú | El Heraldo
Caras tristes y desconsuelo en los jugadores de Real España en la goleada ante LAFC
5 de 12

Las caras largas fueron más que evidentes entre los jugadores del Real España, que no supieron estar a la altura de la cita internacional.

 Foto: Héctor Edú | El Heraldo
Caras tristes y desconsuelo en los jugadores de Real España en la goleada ante LAFC
6 de 12

Ningún futbolista aurinegro estuvo ajeno de la decepcionante participación sobre la cancha.

 Foto: Héctor Edú | El Heraldo
Caras tristes y desconsuelo en los jugadores de Real España en la goleada ante LAFC
7 de 12

Pese a estar en pretemporada aún, Los Ángeles FC demostró estar muy por encima del equipo hondureño.

 Foto: Héctor Edú | El Heraldo
Caras tristes y desconsuelo en los jugadores de Real España en la goleada ante LAFC
8 de 12

La Máquina tocó fondo en cuestión de media hora y fue imposible revertir la situación.

 Foto: Héctor Edú | El Heraldo
Caras tristes y desconsuelo en los jugadores de Real España en la goleada ante LAFC
9 de 12

Son Heung-min y compañía se dieron un festín de goles ante una pobre versión del equipo de Jeaustin Campos.

 Foto: Héctor Edú | El Heraldo
Caras tristes y desconsuelo en los jugadores de Real España en la goleada ante LAFC
10 de 12

Los Ángeles FC dio una exhibición de fútbol ante un Real España que nunca entró al partido.

 Foto: Héctor Edú | El Heraldo
Caras tristes y desconsuelo en los jugadores de Real España en la goleada ante LAFC
11 de 12

La decepción entre el españolismo se hizo notar apenas inició el partido.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
Caras tristes y desconsuelo en los jugadores de Real España en la goleada ante LAFC
12 de 12

Los Ángeles FC le dio un auténtico repaso en casa al Real España.

 Foto: Héctor Edú | El Heraldo
Cargar más fotos