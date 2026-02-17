Caras tristes y desconsuelo en los jugadores de Real España en la goleada ante LAFC

El Real España vivió una auténtica noche de pesadilla ante Los Ángeles FC y la tristeza y decepción entre los jugadores de la Máquina fue evidente.
En medio de un panorama completamente desolador, los jugadores del Real España no ocultaron su vergüenza por la pésima actuación ofrecida ante su público.
Uno de los más tocados por la paliza fue Juan Manuel Capeluto, quien se marchó sustituido en el primer tiempo tras una desastrosa actuación en defensa.
El uruguayo cometió una clara e imprudente falta penal a los 51 segundos que terminó marcando el camino de la Máquina en una noche triste.
Las caras largas fueron más que evidentes entre los jugadores del Real España, que no supieron estar a la altura de la cita internacional.
Ningún futbolista aurinegro estuvo ajeno de la decepcionante participación sobre la cancha.
Pese a estar en pretemporada aún, Los Ángeles FC demostró estar muy por encima del equipo hondureño.
La Máquina tocó fondo en cuestión de media hora y fue imposible revertir la situación.
Son Heung-min y compañía se dieron un festín de goles ante una pobre versión del equipo de Jeaustin Campos.
Los Ángeles FC dio una exhibición de fútbol ante un Real España que nunca entró al partido.
La decepción entre el españolismo se hizo notar apenas inició el partido.
Los Ángeles FC le dio un auténtico repaso en casa al Real España.