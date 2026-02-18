Romeo Vásquez arremete contra el diputado Casaña: "Usted es un máster en corrupción"

Vásquez Velásquez enfatizó que la justicia no debe ser un espectáculo, sino que debe regirse por la ley y basarse en "pruebas reales, no fabricadas a conveniencia de mentirosos y farsantes".

En sus declaraciones publicadas en video, el exjefe de las Fuerzas Armadas cuestionó la autoridad del legislador para emitir juicios desde el Congreso Nacional , manifestando que "te paras ante una Cámara a señalar, a condenar, a sentenciar, como si en Honduras la justicia se dictara por micrófono".

Tegucigalpa, Honduras.- El general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez arremetió de forma directa contra el diputado de Libertad y Refundación, Edgardo Casaña , a quien calificó como un "máster en corrupción" y señaló su presencia en la lista Engel, afirmando que es un "graduado con honores" y un "maestro de la impunidad".

En su discurso, el general retirado denunció lo que considera una estrategia de odio político, acusando al diputado de convertirse en un "verdugo de palabras" y un "asesino de la lengua".

Según sus palabras, "una mentira repetida mil veces puede destruir reputaciones, familias y el honor de quienes entregamos nuestra vida al servicio del país con lealtad y sacrificio".

Asimismo, hizo un llamado a detener los intentos de mancillar el honor de su círculo cercano, asegurando que "Honduras no necesita inquisidores, necesita reconciliación, verdad y respeto".

Reafirmó su postura de resistencia y lucha, declarando que se mantiene "de pie, firme" y con la "fe puesta en Dios, con valor y determinación", concluyendo su mensaje con un "¡Que viva Honduras!".

Las declaraciones del general en condición de retiro surgen tras la aprobación de un código de vestimenta para los diputados del Congreso Nacional y tras que el diputado Casaña asegurara que se trata de una orden dictatorial, pues usar gorra en el hemiciclo no debería afectar en nada.

La resolución, aprobada el 17 de febrero, establece un código de vestimenta obligatorio que busca reforzar el “decoro parlamentario” y la imagen institucional del Poder Legislativo.

La medida surge tras la controversia generada por la negativa del diputado Casaña a dejar de utilizar una gorra dentro del hemiciclo, situación que abrió un debate sobre los límites entre la libertad individual y la solemnidad del cargo.