Exmagistrado: presidenta de la CSJ cedió facultades para evitar juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ibis Discua Barillas, aseguró este martes que la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, habría aceptado que se le retiren las facultades administrativas a cambio de no ser sometida a un juicio político en el Congreso Nacional. Según Discua Barillas, la titular del Poder Judicial sostuvo una reunión con un alto funcionario del actual gobierno para alcanzar un acuerdo previo a la discusión legislativa. “Yo tengo conocimiento de que la presidenta ya sabía que se le iba a sustituir esto (facultades) porque tuvo una reunión con uno de los más altos funcionarios y ella cedió a esas circunstancias”, declaró Ibis Discua Barillas, exmagistrado de la CSJ, a la emisora Radio América.

El exfuncionario agregó que, de no haber accedido a ceder las atribuciones administrativas, la presidenta habría enfrentado un proceso de juicio político en el Congreso Nacional. Las declaraciones surgen luego de que el Congreso Nacional aprobara en primer debate una iniciativa presentada por el diputado Francis Cabrera, orientada a despojar a la presidenta de la CSJ de las facultades administrativas. Discua Barillas consideró que las recientes declaraciones públicas de Ráquel Obando frente a la iniciativa legislativa reflejan "leves posturas" ante un proceso que, a su juicio, continuará su curso. Asimismo, advirtió que las modificaciones propuestas podrían generar cuestionamientos sobre una eventual intromisión de un poder del Estado en otro.

