Show de Son Heung-Min en Honduras, MVP inesperado, amargura de Real España y LAFC brilla en Concacaf

El equipo aurinegro recibió tremenda paliza en su casa y ahora deberá viajar con pesada loza a Estados Unidos

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 21:12
1 de 26

Real España fue goleado este martes por Los Ángeles FC en la Concacaf Champions Cup. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.

Fotos: Neptali Romero, Mauricio Ayala y Héctor Paz.
2 de 26

El atacante surcoreano Son Heung-Min fue una de las sensaciones del encuentro. El exfutbolistas del Tottenham llegó como la estrella de Los Ángeles FC a San Pedro Sula.
3 de 26

La afición aurinegra le respondió a su equipo y todos los boletos se vendieron para este partido de Concacaf Champions Cup.

4 de 26

Nkosi Tafari, jugador de LA FC ,sorprendió al caminar descalzo sobre el verde césped del estadio Francisco Morazán.

5 de 26

Los árbitros saltaron al terreno de juego y aprovecharon para tomarse la selfie del recuerdo en el terreno de juego.
6 de 26

Real España salió desconcentrado en el arranque del partido y rápidamente lo pagó caro.

7 de 26

Apenas al minutos 1 del partido, el defensor Juan Capeluto hizo contacto con el pie de David Martínez y el árbitro sancionó penal a favor de la visita.

8 de 26

Denis Bouanga no perdonó y engañó a Luis "Buba" López para poner el 1-0 a favor de Los Ángeles FC apenas al minuto 2 del compromiso internacional.

9 de 26

En los minutos siguientes siguió el mismo trámite del arranque del partido. El equipo de Jeaustin Campos solamente veía pasar el balón sin respuesta alguna.

10 de 26

El juego tibio del equipo hondureño volvió a pasar factura 8 minutos más tarde. Heung-Min Son mandó un pase filtrado y David Martínez con gran definición de pierna izquierda anotó el 2-0 a favor de los estadounidenses.

11 de 26

La estrella coreana fue a abrazar a su compañero tras la gran definición frente al marco del Real España.

12 de 26

Al minuto 18 el árbitro se marchó al VAR para analizar una falta de Carlos "Chapetilla" Mejía en el área contra jugador de LA FC. Al final sancionó penal y Heung-Min Son anotó el 3-0 a favor del la visita.

13 de 26

La pesadilla no terminaba. Heung-Ming son demostró su calidad, dejó en el suelo a Devron García, filtró el pase al área y Denis Bouanga anotó el 4-0.
14 de 26

Al 28 cayó el quinto y ya era una paliza. Heung-Min Son desbordó por la banda, mandó centro al área y Tillman anotó de taquito el 5-0 para Los Ángeles FC.
15 de 26

Los Ángeles FC estaba paseando ante Real España en el Morazán de San Pedro Sula.

16 de 26

La tristeza de Juan Capeluto al ser sustituido en la primera parte del partido.

17 de 26

Son le fue a reclamar una acción que no le pareció al árbitro principal del encuentro.

18 de 26

EL HERALDO captó al futbolista surcoreano en una plática con uno de los árbitros.

19 de 26

La tristeza invadió a los jugadores de la máquina y se fueron a los camerinos con rostros desencajados.

20 de 26

Los jugadores aurinegros sabía que le estaban fallando de gran manera a su afición.

21 de 26

0tra imagen de Capeluto en el banquillo de suplentes. Tuvo que ser consolado por un miembro del cuerpo técnico del Real España.

22 de 26

La Máquina no se quería ir en blanco. Jack Baptiste aprovechó tiro libre de Benavídez y de cabeza venció a Hugo Lloris para poner el 5-1.
23 de 26

Heung-Min Son salió del terreno de juego al minuto 61, el técnico Marc Do Santos lo hace descansar.
24 de 26

No hay sexto malo. Denis Bouanga, el jugador de Los Ángeles FC llegó a cerrar un centro al borde del área y mete su hat-trick en el partido.
25 de 26

El francés se arrodilló y señaló al cielo tras su anotación ante la máquina.

26 de 26

El partido finalizó 6-1 a favor de Los Ángeles FC y Real España viaja con pesada loza al juego de vuelta en Estados Unidos.
