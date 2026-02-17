¿Cuánto aumentaron los recursos totales del sistema bancario en 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Los recursos totales del sistema bancario sumaron 288,597.8 millones de lempiras en el 2025 al haber incrementado 50,836.5 millones de lempiras, un 21.4%.

Así se precisó en una publicación el Banco Central de Honduras (BCH) que detalla que el "saldo estructurado por inversiones voluntarias de L119,201.3 millones, así como por exigibilidades para el cumplimiento de requerimientos de encaje e inversiones obligatorias de L110,612.1 millones".

"Disponibilidad en caja de L21,170.3 millones, depósitos e inversiones en el exterior de L19,503.8 millones y excedentes de encaje por L18,110.3 millones", añade.

Destaca que el sistema bancario hondureño mantuvo exigibilidades para el cumplimiento de los requerimientos de encaje e inversiones obligatorias en moneda nacional por 72,441.7 millones de lempiras, las que sumadas a los recursos disponibles de 134,811.5 millones de lempiras (que abarca inversiones voluntarias L105,941.2 millones, caja L19,841.9 millones y excedente de encaje L9,028.4 millones totalizaron recursos por 207,253.2 millones de lempiras.

En el caso de los fondos en moneda extranjera, pero expresado en lempiras reportaron depósitos e inversiones en el exterior de L19,503.8 millones; inversiones voluntarias por L13,260.1 millones; excedentes de encaje de L9,081.9 millones y caja de L1,328.4 millones, los que sumados conforman recursos disponibles por 43,174.2 millones de lempiras.