¿Cuánto colocó el Fondo de Inversión del BCH de enero a diciembre 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- De 7,463.2 millones de lempiras fue la colocación en 3,895 créditos del Fondo de Inversión (FI) del Banco Central de Honduras (BCH) de enero a diciembre de 2025.

Así lo precisó en la memoria institucional del año pasado el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria y crediticia, donde detalla que "el principal destino vivienda de clase media por L3,582.7 millones, vivienda de interés social por L2,152.1 millones".

"Seguido por el producto financiero producción (agro y construcción) por L1,445.7 millones y producto micro y pequeña empresa (mype) por L282.7 millones".

A través del decreto 157-2022 el Congreso Nacional autorizó al BCH constituir el FI con vigencia de hasta 25 años con la finalidad de apoyar a los sectores productivos, incluida la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), el sector vivienda y la producción por medio de la banca de segundo piso del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (Banhprovi) bajo la figura de redescuento.

De 25,000 millones de lempiras sería el patrimonio del referido instrumento, donde los programas de crédito para el desarrollo del territorio hondureño serán priorizados por la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Al BCH se autorizó vía decreto a aportar L8,000.0 millones para llegar a un monto total de L33,000 millones para el referido fondo.