Nasry Asfura juramenta a Juan Manuel Gálvez como gerente general de la ENAG

Tegucigalpa, Honduras.– El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó al ciudadano Juan Manuel Gálvez como Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), en un acto que reafirma el compromiso del gobierno de fortalecer esta institución estratégica al servicio del Estado.

Durante la juramentación, el mandatario destacó la importancia de la ENAG como una entidad clave para el funcionamiento administrativo y comunicacional del Estado, al tiempo que reiteró su respaldo a los procesos de modernización y eficiencia en las instituciones públicas.