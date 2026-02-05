  1. Inicio
Nasry Asfura juramenta a Juan Manuel Gálvez como gerente general de la ENAG

Durante el acto, el mandatario destacó el papel clave de la ENAG en el funcionamiento administrativo y comunicacional del país, y expresó su confianza en la nueva gestión

Nasry Asfura juramenta a Juan Manuel Gálvez como gerente general de la ENAG

Gálvez asumió el cargo con el objetivo de mejorar la capacidad operativa de la empresa y contribuir al desarrollo institucional de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.– El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó al ciudadano Juan Manuel Gálvez como Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), en un acto que reafirma el compromiso del gobierno de fortalecer esta institución estratégica al servicio del Estado.

Durante la juramentación, el mandatario destacó la importancia de la ENAG como una entidad clave para el funcionamiento administrativo y comunicacional del Estado, al tiempo que reiteró su respaldo a los procesos de modernización y eficiencia en las instituciones públicas.

Con este nombramiento, el Gobierno busca impulsar una gestión orientada a fortalecer la capacidad operativa de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, garantizando su aporte al desarrollo institucional y al cumplimiento de sus funciones en beneficio del país.

Honduras, vamos a estar bien”, expresó el presidente Asfura, subrayando su confianza en el trabajo que realizará la nueva administración de la ENAG en esta etapa.

El nuevo gerente general asumió el cargo con el compromiso de trabajar en el fortalecimiento de la institución y de contribuir a los objetivos del Estado hondureño.

