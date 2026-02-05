Suyapa Figueroa acusa que exdiputado de Libre apareció con plaza médica en el Hospital San Felipe

Tegucigalpa, Honduras.- La expresidente del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, denunció este jueves que, sin previo aviso y sin un proceso de concurso, el exdiputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Girón, apareció realizando guardias médicas en el Hospital San Felipe.

La también exdiputada cuestionó los nombramientos y asignaciones de plazas que fueron otorgados en los últimos días del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, sin cumplir con los procedimientos establecidos y con salarios elevados.

“Es un descaro por parte de las autoridades salientes de la Secretaría de Salud otorgarse plazas sin haber llevado el proceso de concurso y sin haber tenido los méritos”, reprochó Figueroa, al señalar que el acceso a una plaza médica debe basarse en criterios técnicos y transparentes.

Reveló que, además de Girón, otros médicos vinculados a la administración saliente habrían sido beneficiados con nuevas plazas.

Entre ellos mencionó al ex subsecretario del ramo, Bryan Erazo, quien también obtuvo una plaza recientemente, así como a la exministra de Salud, Carla Paredes.

Figueroa enfatizó que todas estas situaciones deben ser investigadas, al considerar que se trata de hechos graves que afectan la credibilidad del sistema sanitario.

“Es vergonzoso lo que han hecho y deja un mal precedente”, expresó.

Asimismo, pidió indagar la posible responsabilidad de Nerza Paz, quien fungía como autoridad en la Secretaría de Salud y sería la persona que firmó los acuerdos de nombramiento.

“Habrá que investigar también la participación de la doctora Nerza Paz, porque ella era autoridad y es quien firma esos acuerdos”, sostuvo.

Sobre el caso específico del exdiputado Marco Eliud Girón, Figueroa aseguró que no existe claridad sobre la naturaleza del nombramiento.

“No sé si lo de él es un traslado o una plaza nueva; la verdad, todo esto debe investigarse”, manifestó.

La exdiputada lamentó lo que calificó como un mal legado en el sector salud, al asegurar que las prácticas denunciadas evidencian un uso indebido del poder. “Es lamentable el precedente tan terrible que deja el gobierno anterior. El pueblo puede darse cuenta de que muchos solo aprovecharon el puesto que tenían”, afirmó.

Figueroa sostuvo que la situación del sistema de salud no mejoró durante la administración saliente. “Dejaron la salud igual o peor de como fue heredada del gobierno de Juan Orlando Hernández”, reprochó.