Dictan arresto domiciliario a diputada Isis Cuéllar por escándalo en Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- Se desarrolló la audiencia de declaración de imputado para la diputada Isis Cuéllar y cinco personas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Tras notificar a las partes sobre la acusación del delito de fraude, el juez natural dictó la medida de arresto domiciliario para la congresista y las cinco personas que se presentaron hoy.

Con el arresto domiciliario, la congresista no podrá asistir a sesiones en el Poder Legislativo y únicamente deberá movilizarse para presentarse a las audiencias que continúen en su proceso, tampoco podrá salir del país. Isis Cuéllar estuvo en audiencia de declaración de imputado junto a Rosy Yanira Martínez González (exgerente administrativa de Sedesol), Luis Manuel Fernández García (exdirector de Monitoreo), José Manuel Cerrato Villanueva, Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar.

Acusación

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) acusa a Cuéllar y otros 11 implicados -incluido José Carlos Cardona- por 67 delitos de fraude que derivaron en un perjuicio económico para el Estado de Honduras por el orden de más de seis millones de lempiras. Para llevar a cabo este desfalco, Cardona conformó un comité técnico integrado por funcionarios de Sedesol, mientras que Cuéllar actuó con sus dos asistentes como cómplices para captar los fondos que supuestamente estaban dirigidos para ayudas sociales por medio del Fondo de Administración Solidaria.